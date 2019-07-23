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Sıtma Parazitleri Güneydoğu Asya\'da Hızla Yayılıyor

GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR, SITMAYA YOL AÇAN VE İKİ TEMEL İLACA KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANAN PARAZİTLERİN, BU ÜLKELERDE

Sıtma Parazitleri Güneydoğu Asya\'da Hızla Yayılıyor

GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR, SITMAYA YOL AÇAN VE İKİ TEMEL İLACA KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANAN PARAZİTLERİN, BU ÜLKELERDE

23 Temmuz 2019 Salı 11:27
Sıtma Parazitleri Güneydoğu Asya\'da Hızla Yayılıyor

GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR, SITMAYA YOL AÇAN VE İKİ TEMEL İLACA KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANAN PARAZİTLERİN, BU ÜLKELERDE "ENDİŞE VERİCİ HIZDA" YAYILDIĞINI ORTAYA KOYDU

Ankara, 23 Temmuz 19 : Sıtmaya yol açan ve eskiden etkili olan ilaçlara karşı bağışıklık kazanan parazitlerin, Güneydoğu Asya bölgesinde endişe verici hızda yayıldığı bildirildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, sonuçları "LancetInfectiousDiseases" dergisinde yayınlanan iki ayrı araştırmada, Tayland, Vietnam ve Kamboçya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde sıtmaya yol açan parazitlerin, iki temel sıtma ilacına karşı bağışıklık kazandığı tespit edildi.

Araştırmacılar, hastalığa yol açan parazitlerin yaklaşık yüzde 80'inin, yaygın ilaçlara direnç kazandığını belirledi.

Öte yandan "plasmodiumfalciparum" türündeki parazitlerin, vakaların yarısında tedavinin başarısızlığına neden olmasının yanında, farklı ilaçların karışımından oluşturulan güçlü deneysel ilaçlara da direnç gösterdiği, araştırmanın bulguları arasında yer aldı.

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Çalışmanın yürütücülerinden Prof. OlivoMiotto, sonuçların endişe verici olduğunu belirterek, ilaca dayanıklı parazitlerin, sıtma vakalarının yaygınlığını 2015 sonrasında daha da artırdığını söyledi. Miotto, "İlaca direnç göstermede çok etkili bu parazit çeşidi, yeni bölgeleri istila etme ve yeni genetik özellikler edinme konusunda üstün yeteneğe sahip." diye konuştu.

Çalışmaya katılan RobertoAmato da yeni sıtma parazitlerinin hızla yayıldığına dikkati çekerek, bölgedeki mevcut türlerin yerini aldığını kaydetti.

Parazit taşıyan sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinde ortaya çıkan, ateşli bir hastalık olan sıtma; titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Her yıl dünyada yaklaşık 435 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıktan, en çok 5 yaşın altındaki çocuklar etkileniyor.

İlaçlara bağışıklık kazanan sıtma parazitlerinin, 1980'li yıllarda Afrika'da yayılması, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştu.

(AA/RU/ŞEB)
 

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