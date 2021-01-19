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Sinovac: Aşının ikinci dozunu geç almak etkiyi artırabilir

Sinovac, Türkiye'nin de sipariş ettiği ve KKTC'ye de gönderdiği koronavirüs aşısının ikinci dozunu üç hafta sonra alan kişilerde aşının yüzde 70 civarında koruma sağlandığını tespit ettiklerini açıkladı.

19 Ocak 2021 Salı 16:45
Sinovac: Aşının ikinci dozunu geç almak etkiyi artırabilir
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Sinovac, Türkiye'nin de sipariş ettiği ve KKTC'ye de gönderdiği koronavirüs aşısının ikinci dozunu üç hafta sonra alan kişilerde aşının yüzde 70 civarında koruma sağlandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac, koronavirüse karşı geliştirilen Coronavac aşısının iki dozu arasındaki sürenin artırılmasının, aşının etkisini de artırabileceğini açıkladı. Sinovac'tan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Brezilya'daki klinik çalışmalar sırasında aşının ikinci dozunu daha geç alanlarda aşının etkisinin yüzde 20 daha fazla olduğu tespit edildi. Sinovac sözcüsü, aşının ikinci dozunu üç hafta sonra alan yaklaşık bin 400 kişide aşının koruma etkisinin yaklaşık yüzde 70 olduğunu kaydetti. Sözcü, klinik çalışmalara katılan bazı gönüllülerin çeşitli nedenlerle aşının ikinci dozunu daha geç aldığını ancak diğer yandan bu gruba ilişkin sonuçların bilimsel açıdan daha az güvenilir olduğunu ifade etti.

FARKLI VERİLER

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Sinovac'ın Brezilya'daki üretim ve araştırma ortağı Butantan Enstitüsü, geçen hafta yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 bin kişiyi kapsayan klinik çalışmalarda 14 gün arayla verilen iki doz aşının Covid-19'a karşı koruma etkisinin yüzde 50,4 olduğunu bildirmişti. Enstitü daha önceki açıklamasında ise aşının hafif geçen vakalarda etkinliğini yüzde 78 olarak bildirmişti.

Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının etkisi konusunda farklı sonuçların ortaya çıkması, aşının güvenilirliği konusunda kuşku yaratmıştı. Aşıyı sipariş ülkelerden Endenozya aşının etkisinin yüzde 63,5 olduğunu açıklarken, Türkiye ise bunu 91,25 olarak bildirmişti. Farklı sonuçların çıkması nedeniyle Singapur, aşıya onay vermeden önce resmi verilerin açıklanmasını bekleyeceğini duyurmuştu.

BREZİLYA ACİL KULLANIM ONAYI VERDİ

Endonezya ve Türkiye'nin ardından Brezilya'da da Sinovac aşısına acil kullanım izni verilerek, aşı kampanyası başlatıldı. Ulusal sağlık kuruluşu Anvisa'nın Sinovac tarafından geliştirilen Coronavac aşısının yanı sıra Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortaklaşa geliştirdiği aşıya da acil kullanım onayı verdi. Ansiva'dan yapılan açıklamada, Sinovac aşısına ruhsat verilene kadar aşıya ilişkin bilimsel çalışmaların inceleneceği belirtildi. Brezilya'da da üretilen Sinovac aşının ilk etapta 6 milyon dozunun kullanıma hazır olduğu belirtilirken, yıl sonuna kadar 21 milyon dozun hazır olacağı kaydedildi. 210 milyon nüfusu bulunan Brezilya'da, koronavirüs salgını sonucu bugüne kadar yaklaşık 210 bin kişi hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 19.01.2021 18:11
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