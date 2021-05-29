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Sinop'ta normalleşme bekleyen esnaf hazırlıklara başladı

Sinop'ta 1 Haziran'dan itibaren normalleşme kararı çıkmasını bekleyen lokanta, kafe ve restoranlar müşterileri için hazırlık yapmaya başladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:35
Sinop'ta normalleşme bekleyen esnaf hazırlıklara başladı
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Sinop'ta 1 Haziran'dan itibaren normalleşme kararı çıkmasını bekleyen lokanta, kafe ve restoranlar müşterileri için hazırlık yapmaya başladı.Tam kapanma sonrası vakaların düşüşüyle birlikte gözler kabineye çevrildi. Pandemiyle geçen 15 ayda müşteri kabul edemeyen lokanta, kafe ve restoranlar 1 Haziranı iple çekiyor. En az yüzde 50 kapasiteyle tekrar çalışmak için çıkacak karar bekleniyor. Özlemle beklenen normalleşme için hazırlıklar da şimdiden başladı.

Esnaf Levent Özkara, "1 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi açılışa hazırlık yapıyoruz Sinop halkı olarak. Sinop esnafı olarak çok heyecanlıyız. Tüm Türkiye halkı olarak hepimiz zor süreçlerden geçtik. Bizde Sinop esnafı olarak zor bir süreçten geçtik. 1 Haziran'dan itibaren inşallah güzel günler bizi bekliyor. Bugün içeride dışarıda temizliğimizi yaptık. Tadilatımızı boyamızı yaptık. Müşterilerimize hazırlandık. İl dışında yaşayan tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı, Sinopluları ve Sinop'u ziyaret etmek isteyen Türkiye'de yaşayan güzel insanları bekleriz. Kuzeyin incisi Sinop. Hep beraber bu süreçleri atlatacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HaziranTürkiyeSinopEsnaf
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