Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Meteorolojiden toz uyarısı
METEOROLOJİDEN TOZ UYARISI
Güzelyurt’da sahte para
GÜZELYURT’DA SAHTE PARA
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Girne’de hırsızlık
Kapat

Simge'nin yeni klibi, üstsüz sahneleriyle olay oldu

Simge'nin yeni klibi, üstsüz sahneleriyle olay oldu

24 Şubat 2019 Pazar 10:21
Simge'nin yeni klibi, üstsüz sahneleriyle olay oldu

Güzel şarkıcı Simge son albümünde yer alan "Aşkın Olayım" şarkısına çektiği klip, cesur sahneleriyle olay oldu.

Popun güzel şarkıcılarından Simge Sağın, yeni şarkısına çektiği kliple yine gündemde. Son olarak 'Öpücem' şarkısının klibinde kıvrak dansları ve transparan kıyafetiyle çok konuşulan genç şarkıcı, bu kez 'Aşkın Olayım' klibiyle çok konuşuldu.

ÜSTSÜZ KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Simge'nin DMC etiketiyle yayınlanan "Ben Bazen" albümünde yer alan "Aşkın Olayım" isimli şarkısının klibi dün yayınlandı. Kısa sürede bir hayli izlenme alan klipte, Simge'nin cesur sahneleri çok konuşuldu. Üstsüz kamera karşısına geçen Simge, klibe damga vurdu.

HADİSE'NİN YASAKLANAN KLİBİNİ AKILLARA GETİRDİ

Simge'yi daha önce görmediğimizin dışına çıkarak daha cesur sahnelere yer verilen klibi, akıllara Hadise'nin yasaklanan "Sıfır Tolerans" şarkısının klibini getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Simge üstsüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstahed Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir:
İstahed Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir: "aşı, Etkinliği Kanıtlanmış En Başarılı Halk Sağlığı Uygulaması"
Hayalini kurduğu aracı kendi elleriyle yaptı
Hayalini kurduğu aracı kendi elleriyle yaptı
Çağlalar 100 liradan alıcı buluyor
Çağlalar 100 liradan alıcı buluyor
Eğlence kulübünde karşılaştığı akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Eğlence kulübünde karşılaştığı akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Devasa Yayın balığı, görenleri hayrete düşürdü
Devasa Yayın balığı, görenleri hayrete düşürdü
Asena Atalay, sevgilisiyle tekme tokat birbirine girdi
Asena Atalay, sevgilisiyle tekme tokat birbirine girdi
İşadamını öldürüp parasını alan anne-oğul böyle kaçtı
İşadamını öldürüp parasını alan anne-oğul böyle kaçtı
Sigara içerken uykuya dalan yaşlı kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti
Sigara içerken uykuya dalan yaşlı kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti
Lise mezunu genç, depremleri önceden bilip sosyal medyadan paylaşıyor
Lise mezunu genç, depremleri önceden bilip sosyal medyadan paylaşıyor
İntihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı
İntihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim