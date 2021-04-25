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Silahla vurulan caretta ceratte tedavi altına alındı

İzmir'de tedavi altına alınan caretta carettanın ateşli silahla vurulduğu belirlendi

25 Nisan 2021 Pazar 21:27
Silahla vurulan caretta ceratte tedavi altına alındı
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İzmir'de yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan caretta carettanın ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

İzmir'de Güzelbahçe sahilinde yürüyüş yapan gazeteci Yahya Oğuz, denizde yaralı halde bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Oğuz'un haber vermesi üzerine bölgedeki bir balıkçı teknesi yaralı deniz kaplumbağasını tedavi ettirmek için çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi geldi.

Kurtarma ağı ile bota çıkarılan kaplumbağa, tedavi için Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

ATEŞLİ SİLAHLA VURULMUŞ

Burada veterinerlerce muayene edilen ve röntgeni çekilen 26 kilogram ağırlığındaki dişi kaplumbağanın, ateşli silahla vurulmuş olduğu belirlendi.

Kaplumbağanın ayrıca sol yüzgecinde 8 santimetre uzunluğunda derin bir yırtık, yüzünün sol tarafında 7 santimetre büyüklüğünde doku kayıplı bir yara, kabuğunda ise 4,5 santimetre uzunluğunda bir çatlak bulunduğu tespit edildi.

Yaraları temizleyen veteriner hekimler, gerekli müdahalelerin yapıldığını, kaplumbağanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Caretta carettanın Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 25.04.2021 21:33
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