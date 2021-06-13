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Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılması nedeniyle son dönemin çok konuşulan isimlerin başında gelen Farah Zeynep Abdullah'ın köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırıldı. Abdullah'ın baş parmak tırnağının da çıktığı öğrenildi. Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı

13 Haziran 2021 Pazar 19:52
Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
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TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu.

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SARGILI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını Instagram hesabından yayınladığı görsel ile açıkladı.

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