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Sevgileriyle engellerini ve uzaklığı aştılar

Sevgileriyle engellerini ve uzaklığı aştılar

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
Sevgileriyle engellerini ve uzaklığı aştılar

Sosyal medya aracılığıyla 4 yıl önce tanışan Konyalı 120 santimetre boyundaki Ali Kılınç (40) ile 98 santimetre boyundaki Düzceli Özge Demir (30), yapılan merasimle evlendi. 
Konya'da yaşayan Kılınç ile Düzce'de hayatını sürdüren Demir, 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Engellerini konuşarak birbirlerine destek olan çift, daha sonra evlenmeye karar verdi. 
Ailelerin de tanışmasıyla Düzce'de "sevgileri boylarını aşan" çiftin yakınlarının da katılımıyla kına gecesi ve düğün töreni düzenlendi. 
Damat Ali Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm engelleri aşarak zorlu bir süreci beraber atlattıklarını söyledi.
Aralarındaki sevgiyi evlilikle taçlandırdıkları için çok mutlu olduğunu belirten Kılınç, "Çok mutluyuz. Bu sevgi evlilikle taçlandı. 4 yıl önce bir radyo programında çalışıyordum. Oradan başlayan ve sosyal medya üzerinden devam eden arkadaşlığımız ciddi bir ilişkiye dönüştü." ifadesini kullandı.
Geride kalan dört yıl boyunca çok ciddi fedakarlıklar yaptıklarına değinen Kılınç, "Geride kalan süre içerisinde sürekli Konya-Düzce arasında zorluklara rağmen git gel yaptım. Büyük sıkıntılar çektik bu sürede fakat aşk engel tanımadı buralara kadar geldik." diye konuştu. 
Kılınç, Konya'da belediyede çalıştığını ve eşinin Düzce'de yaşamak istemesinden dolayı buraya yerleşmek istediklerini, her iki belediyeye de başvuru yaptığını ve yetkililerden bu konuda yardım istediğini belirtti. 

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"İLK GÖRDÜĞÜMDE KENDİSİNİ SEVEBİLECEĞİMİ ANLADIM"
Gelin Özge Demir de sosyal medya üzerinden tanışmalarının ardından birbirlerine hem destek hem de sevgi anlamında çok büyük değerler kattıklarını anlattı.
Aralarındaki sevginin çok değerli olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Uzun süre arkadaş olarak konuştuk ve kendisi Düzce'ye geldi. İlk gördüğümde kendisini sevebileceğimi anladım. Dört yıl boyunca çok güzel bir sevgi besledik. Bu uzun yolun sonunda ilişkimizi evlilikle taçlandırıyoruz. Hislerime çok güvendiğim için karar verirken zorlanmadım. İlk gördüğümden itibaren içimdeki ses 'Devam etmelisin.' dedi. Ailemin desteğini aldım. Onların görüşleri benim için çok önemli. Onlar da onay verince devam ettik."
Aralarındaki sevginin kendilerini buraya getirdiğini anlatan Demir, "Sevgi meşakkat istiyor, sabır istiyor. Biz bunları çok fazlasıyla yaptık. İnsanlar en ufak bahaneden ayrılıyor ama biz bunu hep konuşarak hallettik. Aramızda hem fizik hem de kilometre anlamında mesafe vardı. Bu mesafelere inat 4 yıldır beraberiz. Ben inandım, eşime de güvendim ve sonunda başardık." dedi.

 

Son Güncelleme: 06.07.2019 14:22
Anahtar Kelimeler:
Sevgiyle Engel Aştı
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