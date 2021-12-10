Şentop: “KKTC'nin maruz bırakıldığı izolasyonun sona ermesi büyük önem taşıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nın açılış oturumundaki konuşmasında, burada yapacakları istişarelerin, ortaya koyacakları görüş ve değerlendirmelerin üye ülkeler ile halkları, İslam dünyası ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlar vermesini temenni etti.

Şentop, dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerlerin Müslümanların içinde ve arasında bulunduğunu belirterek, "Ancak buna rağmen, dünyada 2 milyara yaklaşan nüfusu ile dünyanın en stratejik coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar olarak, yine dünya ekonomisinin büyük imkanlarına sahip olduğumuz halde gücümüz ve tesirimiz buna nispeten çok az. Bu konu üzerinde kafa yormak, uzun uzun düşünmek mecburiyetindeyiz. Birlik olmanın, beraber hareket etmenin sağlayacağı manevi ve maddi gücün farkındayız" dedi.

Şentop, tarihin bugüne kadar olmadığı bir hızda aktığı, uluslararası siyasetin önemli kırılmalar yaşadığı, dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan gelişmelerin yeryüzünün bir başka yerini hiç olmadığı kadar etkilediği, ekonomik modellerin yeniden şekillenme mecburiyetiyle karşı karşıya kaldığı ve en önemlisi insanlığın ve vicdanların benzersiz bir şekilde sınava tabi tutulduğu çetin bir dönemden geçildiğine işaret etti.

Genel Sekreter Mouhamed Khourachi Niass ise salgının kırıcı ve olumsuz etkilerinin azaltılması için daha çok iş birliği yapılması gerektiğini dile getirdi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı program sonunda katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.



