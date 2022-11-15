Şentop: KKTC er veya geç tanınacak

Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen KKTC’de bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain terör saldırısını lanetleyerek başladığı konuşmasında Kuzey Kıbrıs’ta da bu acının en derin şekilde hissedildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Şentop, hayatını kaybedenlere rahmet; yaralılara acil şifalar diledi.

Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’nin şanlı tarihinde Kıbrıs Türklerinin müstesna bir yeri olduğuna dikkati çekerek, “bu toprakların kadim sahibi Kıbrıs Türk halkının, uğradığı zulümler karşısında gösterdiği mücadele azmi, inanç vatan ve millet bağlılığı, her türlü takdirin üstündedir” dedi.

Türk milletinin esaret altında yaşamayacağını, vatanından ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini belirten Prof. Dr. Şentop, “Nice kahraman Mehmetçik ve Mücahit bu uğurda şehadet mertebesine erişmiş ‘ya İstiklal ya Ölüm’ diyerek Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını korumuştur, şükürler olsun ki Sancak hiçbir zaman yere düşmemiş ezan sesi hiçbir zaman dinmemiştir” dedi.

39 yıl önce ilan edilen ve Kıbrıs Türk halkının huzurla yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin;, egemenlik sembolü olarak dünya sahnesinde yerini aldığını belirten Şentop, “Egemenlik, hak ve hukuk yolunda gecesini gündüzüne katarak mücadele ederek hiçbir fedakarlıktan geri durmayan başta Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 1974’te bütün zorluk ve dış baskılara rağmen ‘Biz aslında savaş için değil barış için yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz diyerek Barış Harekatı’nın müjdesini veren Başbakan Bülent Ecevit’i ve bu hareketin gerçekleşmesi için iradesini ve kararlılığını en güçlü şekilde ortaya koyarak milletimiz tarafından Mücahit olarak anılan merhum ProfDr Necmettin Erbakan’ıve Kıbrıs Türk halkının varolma mücadelesinde emeği geçen Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’nin KKTC ile birlikte Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın hakim olması için on yıllardır yoğun bir çaba sarf ettiğinin altını çizdi…

1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini 1963 yılında yıkan Rumların, Türklere yıllarca zulmettiğini, muktesep eşit hakları gasp etmeye kalkıştıklarını anımsatan Prof. Dr. Mustafa Şentop, Rumların, sistematik katliamlarla Kırbıs Türk halkını Adada azınlık statüsüne düşürmek için uğraştıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Mustafa Şentop Rusya-Ukrayna sorununda etkili ve çözüme yönelik bir varlık gösteremeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurumların aldığı kararlarla da Rumları çözümsüzlüğe teşvik ettiğini ve cesaretlendirdiğini ifade etti.

Gelinen noktada öncelikle Kıbrıs Türk halkının 1960 yılında teyidedilen müktesep egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul ve tescil edilmesinin bir temel esas olduğuna vurgu yapan Şentop, ancak bundan sonra iki devletin kendi aralarındaki işbirliğini müzakere etmesinin mümkün olacağını dile getirdi.

Bu yönde bir çözümün sadece Kıbrıs’ta değil Doğu Akdeniz’de de işbirliğine katkı sağlayacağını belirten Şentop, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın 2021 yılının Nisan ayında Cenevre’de bu anlayışla sunduğu yapıcı ve gerçekçi önerisine Türkiye olarak tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Önerinin sunulmasından bu yana bir buçuk yıl geçtiğine dikkati çeken Şentop, Kıbrıs Türk halkının muktesep haklarının tescili için muhataplar tarafından herhangi bir adım atılmadığının altını çizdi.

Profesör Doktor Şentop, “Kıbrıs Türkü’nü, verdikleri hiç bir söz tutmayan Uluslararası kuruluşların ve Rumların insafına bırakmayacağız. Elbette her şeyin çaresi var. Yürüyeceğimiz başka yollar var. Yeni bir Paradigma ile yola devam ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda açıkça vurguladığı üzere Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini artık tanımalıdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması Kıbrıs meselesindeki kördüğümü çözecektir. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı’mız başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz, haklı davamızı var gücümüzle savunuyoruz” diye konuştu…

Prof. Dr. Şentop, Türkiye’nin her platformda, Kıbrıs meselesini ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını, bıkmadan, usanmadan anlattığını vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin de bu çabaların somut bir ilk adımı olduğunu belirtti.

“Bu karar, bu başarı KKTC için olduğu kadar Türk dünyası için de bir milattır. KKTC böylelikle ilk kez anayasal adıyla uluslararası bir teşkilatta bu statüyü elde etmiştir” diyen Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı’nın da geçmişi ve geleceğiyle esasen kendi parçası olan ailesinin bir ferdine kucak açtığını söyledi.

Prof. Dr. Şentop KKTC’nin er veya geç tanınacağını ve Kıbrıs Türk halkının müreffeh yarınlara kavuşacağını vurguladı…

TBMM Başkanı Profesör Doktor Şentop, “İçiniz rahat olsun Anavatan Türkiye her daim yanınızda duracaktır, bu kutsal yolu alnı ak başı dik bir şekilde sabırla ve inançla birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi ve Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarının koruma yönündeki kararlılığını her fırsatta vurguladıklarını ve vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

Maraş açılımına da değinen Prof. Dr. Şentop, “Bu karar KKTC’nin eli kolu bağlı bekleyeceğini zanneden Rum yönetiminin huzurunu kaçırmıştır” dedi…

Bu karar sayesinde, sadece Rum mülk sahiplerinin dahil bölgede mülkü bulunan herkesin memnun olacağını ifade eden Prof. Dr. Şentop, KKTC’nin Maraş açılımı kararını alırken dirayetli bir duruş sergilediğini; Türkiye’nin de bu karara desteğinin süreceğini söyledi.

KKTC’nin kalkınması, kendi kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olması hedefine her zamankinden daha fazla bağlı olunması gerektiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Şentop, “bu anlayışla ihtiyaç duyulan her alanda yatırımları ve projeleri KKTC hükümeti ile beraber yapmaya ve yürütmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.