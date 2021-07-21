Senem: “Kıbrıs'ta yürütülen politikalara destek veriyoruz”

Türkiye Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem Kıbrıs'ta yürütülen politikalara destek verdiklerini kaydetti.

İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında siyasi parti heyetleriyle görüştü.

İYİ Partide Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler'den oluşan heyet, siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

SENEM: “KIBRIS'TA YÜRÜTÜLEN POLİTİKALARA DESTEK VERİYORUZ”

Bayramlaşma sırasında Vatan Partisinin bayramlaşma heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Kıbrıs'ta yürütülen politikalara destek verdiklerini ifade etti.

Senem, "ABD, İsrail, Yunanistan Türkiye'yi tehdit eden politikalar izliyorlar. Bu politikaları alt etmek bakımından Kıbrıs'ın iki devletli çözümünü gündeme getirmek ve tanınması politikasını desteklemek büyük önem taşıyor." dedi.