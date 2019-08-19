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Selin vurduğu Eminönü alt geçitte dükkanlar yeniden açıldı

17 Ağustos Cumartesi günü Eminönü'nde şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitteki temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçit yaya geçişine açılırken, bazı dükkan sahipleri kepenk açtı. Ürünleri zarar gören esnafların bir kısmı kurutma işlemi için alt geçit merdivenlerini kullanırken, Yenikapı miting alanı da ıslanan ürünlerin kurutulması için kullandı.

Selin vurduğu Eminönü alt geçitte dükkanlar yeniden açıldı

17 Ağustos Cumartesi günü Eminönü'nde şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitteki temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçit yaya geçişine açılırken, bazı dükkan sahipleri kepenk açtı. Ürünleri zarar gören esnafların bir kısmı kurutma işlemi için alt geçit merdivenlerini kullanırken, Yenikapı miting alanı da ıslanan ürünlerin kurutulması için kullandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:07
Selin vurduğu Eminönü alt geçitte dükkanlar yeniden açıldı

İstanbul'da cumartesi günü yaşanan şiddetli yağıştan en çok zarar gören yerlerden biri, Eminönü'ndeki alt geçit çarşısı olmuştu. 

Eminönü Meydanı'nda bulunan alt geçit, temizlik çalışmalarının ardından bu sabah saat 09.00 sıralarında yeniden yaya trafiğine açıldı. Bu sırada bazı esnafın tezgahlarını açtığı görüldü.

Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda şiddetli yağışla sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı miting alanına serilerek kurumaya bırakıldı.

Kurmaya bırakılan ürünler drone ile havadan görüntülendi.

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Çarşı esnafı, selin ardından da alt geçit merdivenlerinde zarar gören ürünleri kurumaya bırakmıştı.

Selde ürünleri zarar gören esnaflardan biri olan Ahmet Şahin, "Zararımız büyük. 100 bin lira civarında bir zararımız var tabi. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve 'telafi edeceğiz' dedi. Biz de bekliyoruz. Talebimiz, bir daha olmasını istemiyoruz. Normalde yukarıdan gelen yağmur geçitten gelmiyor. Alt kanaldan yukarı çıkıyor sular, bunların yapılmasını istiyoruz. Biz buranın temizliğine dün sabah 10.00'da başladık halen de bitmedi temizlik, devam ediyoruz." dedi.

Bir başka esnaf Mücahit Çalışkan ise, "8 dükkan bu geçitte. 8'inde de zarar var. Tahmini dükkan başına 100 bin liradan fazla zarar var. Onun dışında ekstraları söylemiyorum. Çünkü su baskınında personel cep telefonlarını ve cüzdanlarını kaybetti. Biz canımıza bir şey olmadı diye şükür ediyoruz..."

"...bizim talebimiz yer altı sistemini tamamen düzeltsinler. Biz onlardan, 'gelin cebimize para koyun' demiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Talebimiz bu. Biz şu an kuru olan malları açıyoruz, su değemeyen malları. Ama malımızın çoğu da çöpe gitti. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için tedbir almalılar. Bundan 10 yıl önce de oldu, 3 yıl önce de oldu. Bir daha yaşanmasın istiyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
EminönüIstanbul Sel
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