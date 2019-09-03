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Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz

Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz

03 Eylül 2019 Salı 14:47
Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz

TERÖR SUÇLARINDAN YARGILANAN ESKİ HDP EŞ GENEL BAŞKANI SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAKKINDA ANKARA 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN DÜN VERDİĞİ TAHLİYE KARARINA DURUŞMA SAVCISINCA İTİRAZDA BULUNULDU

İTİRAZ, ANKARA 20'NCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE KARARA BAĞLANACAK

İTİRAZ DİLEKÇESİNDEN: 

"KOVUŞTURMA KONUSU SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU BAKIMINDAN YASADA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI DA DİKKATE ALINDIĞINDA TUTUKLAMA TEDBİRİNİN ÖLÇÜLÜ OLDUĞU, BU NEDENLE DE TAHLİYE KARARININ YERİNDE OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN İTİRAZEN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLMESİ TALEP OLUNUR"

Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin dün verdiği tahliye kararına duruşma savcısınca itirazda bulunuldu.

Demirtaş, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu olarak yargılanıyordu.

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Mahkeme dünkü duruşma sonucunda savunmasını tamamladığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan Demirtaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.  

Ancak Demirtaş daha önce İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

TAHLİYE KARARINA SAVCIDAN İTİRAZ

Edinilen bilgiye göre duruşma savcısı Mehmet Fatih Özdemir, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararına bugün itirazda bulundu. 

İtirazda Demirtaş'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100'üncü maddesinde yer alan "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan olduğu" belirtildi.

Maddede, "bu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni var sayılabilir" denildiğine dikkat çekilen itirazda, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamında sanığın bu suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, kovuşturma konusu silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından yasada öngörülen ceza miktarı da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, bu nedenle de tahliye kararının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Açıklanan sebeplerle Selahattin Demirtaş'ın itirazen tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur."

İtiraz, Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanacak.
 

Son Güncelleme: 03.09.2019 17:54
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