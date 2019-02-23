Şarkıcı Mabel Matiz\'in Acı Günü

MERSİN'DE MABEL MATİZ OLARAK BİLİNEN FATİH KARACA'NIN 65 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ BABASI ALİ KARACA'NIN CENAZESİ, ERDEMLİ

İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ



Mersin, 23 Şubat 19 (.): Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi babası Ali Karaca, Erdemli ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ali Karaca için Tömük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Törene, Karaca'nın şarkıcı çocukları Fatih ve Selim Karaca, yakınları ile Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin, Muharip Gaziler Derneği Erdemli Temsilcisi Hamdi Taşyonar ve gaziler katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Karaca'nın naaşı toprağa verildi.

(AA/GÜL)