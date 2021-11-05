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Şanlıurfa’da “Kıbrıs’ta Tarih Eğitimi Çalıştayı” yapıldı

05 Kasım 2021 Cuma 17:30
Şanlıurfa’da “Kıbrıs’ta Tarih Eğitimi Çalıştayı” yapıldı

Türk Tarih Kurumu ile Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde Şanlıurfa'da "Kıbrıs'ta Tarih Eğitimi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, Kıbrıs'ta görevli tarih öğretmenleri Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, tarihçiler olarak en temel görevlerinin milli bilinç ve vatan sevgisini korumak olduğunu söyledi. Çetin, kurum olarak Türk tarihinin bilimsel yöntemlerle araştırılması noktasında yaklaşık bir asırdır çalıştıklarını belirtti.
Kurum olarak yapacakları çalışmaları öğretmenlerle gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarının dünyadaki bütün ezberleri bozduğunu, gündelik hayat alışkanlıklarının değiştiğini anlattı.
Çetin, Kore'de ortaya çıkan "cinsiyetsizleşme akımı"na değinerek, "Bu yapılanlar tesadüfi değil, elimizde bilgiler var bazı ülkelerde bunlar özellikle yapılıyor. O çocuklar hedef alınmış, o neslin ifsat edilmesi için bunlar kasıtlı yapılmaya çalışılıyor. Böyle de bir saldırıyla karşı karşıyayız." dedi.
Bugünkü çocukların bolluk döneminde yetiştiklerinden sıkıntı ve zorlukları çok fazla bilmediğini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

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"Vatan sevgisi, milli ruh erozyona uğrayabiliyor. Tarihimizden dünyaya vereceğimiz şeyler var fakat emperyal sistem buna izin vermiyor. Tarihçiler olarak en temel görevimiz milli bilincimizi, vatan sevgimizi korumaktır. Yoksa yok oluruz. Milli bilinci, bireyin kendi kaderini kendisinin tayin etmesini, plan yapabilmesini istemiyorlar. Ne isteniliyor, tüketici ol, 'diğer kimlikleri bir tarafa bırak' deniliyor. Yani bizden istedikleri aynı zevklere sahip olun, aynı markaları giyin diyorlar."
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da öğretmenlerin gelişiminin toplumun gelişimi anlamına geldiğini ifade etti.
Türk Tarih Kurumunun Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzyıllık mirası olduğunu belirten Uzun, "Bu miras dünya için literatüre, bir prestije sahip değerli bir kurumdur. Bu değerli kurumumuzun bilgi birikiminden biz Kıbrıs'ta yaşayan ve eğitimle uğraşan öğretmenlerin özellikle tarih öğretmenlerinin ve tarihçilerin yararlanması gerekiyor. Bizler bu konuda çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.
Etkinlik sonrası katılımcılar, Şanlıurfa ve Gaziantep'te tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecek.
 

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Son Güncelleme: 05.11.2021 18:57
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