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Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazası Geçirdi

25 Ağustos 2022 Perşembe 13:00
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazası Geçirdi

Minibüse sıkışan sanatçı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Kazada, minibüse sıkışan sanatçı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.

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Son Güncelleme: 25.08.2022 15:25
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