Minibüse sıkışan sanatçı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Kazada, minibüse sıkışan sanatçı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.