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Sanatçı Haldun Boysan Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi.

01 Eylül 2020 Salı 11:07
Sanatçı Haldun Boysan Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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HALDUN BOYSAN KİMDİR?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğan Boysan, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yapan Boysan, 1999 yılında 11. Ankara Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazandı.

Usta oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Tombalacı Mehmet' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 11:33
Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziHALDUN BOYSAN
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