banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gazimağusa'da kavga
GAZIMAĞUSA'DA KAVGA
KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 3...
3 buçuk ay hapis yatacak
3 BUÇUK AY HAPİS YATACAK
Hırsızlık sefası bir gün sürdü
HIRSIZLIK SEFASI BİR GÜN SÜRDÜ
banner306

Sanatçı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:49
Sanatçı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu iki gün önce hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Fosforoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törende konuşma yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, usta sanatçıyı çocukluk döneminden tanıdığını belirterek, "Hayat dolu, her gördüğümüzde sevgi ve saygıyla kucaklaştığımız bir ağabeyin arkasından konuşmak gerçekten çok zor." dedi.

 Uygur, çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Çok kısa bir süre içerisinde kaybettik. 15 gün içerisinde bir duyduk ki hayata veda etmiş. Çok dik ve gururlu bir adamdı. Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısıydı. İlkelerinden asla ödün vermezdi. Onu tanımaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRK TİYATROSUNDA BİRÇOK OYUNCUNUN YETİŞMESİNE VESİLE OLDU"

Kızı Seren Fosforoğlu da babasının zarif bir karaktere sahip olduğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Kimseyi kırmazdı. İltifatı, güzel sözü severdi, tatlı dilliydi. Sahnedeki en zor anım şu anda. Ben bundan 18 yıl önce böyle bir acı yaşadım. Annem giderken, '30 yıllık aşkım, ona iyi bak' demişti. Bunun ağırlığını hep hissettim üstümde. Bu yüzden de bazen bana kızdı. Çok özgür ruhlu bir insandı, hayatına müdahaleyi hiç sevmezdi ama ben hepsini sevgimden yaptım. İşte bu özgür ruhu Devlet Tiyatrosu'ndan istifasını gerektirdi ve kendi özel tiyatrosunu kurdu. Türk tiyatrosunda birçok oyuncunun yetişmesine vesile oldu. Biz uzun yıllar öğrencileriyle beraber kocaman bir aile olduk. Özel bir insandı. Baba olarak beni büyütürken hep, 'Kızım sen başarırsın, benim kızım her şeyi yapar' diyerek büyüttü. Şimdi ben onsuz nasıl yapacağım bilmiyorum."

"İŞİNİ ÇOK İYİ YAPARDI"

Sanatçının oğlu Eren Fosforoğlu da babasının tiyatro aşığı bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "İşini çok iyi yapardı. Özel bir Metin Oktay sevgisi vardı. Ben ona yetişemedim ama hep anlatırdı. Galatasaray aşkını beraber paylaşırdık. Maçları beraber izlerdik, imkân buldukça giderdik. Güzel şeyleri hep şiir diye adlandırırdı." diye konuştu.

banner317
Babasının aynı zamanda çok duygusal, kibar ve vicdan sahibi bir insan olduğunu anlatan Eren Fosforoğlu, şöyle devam etti:

"Bizi de öyle yetiştirmeye çalıştı. Keyifli olunca güzel şeyler anlatırdı, şakalaşırdık. Arkadaş gibiydik biz babamla. O güzel gözleriyle bize babalık yapardı. Çok şeyi içine atardı, çocuk gibi kendi dünyası vardı. Yaşım ilerledikçe ona ne kadar benzediğimin farkına vardım."

Sanatçının yeğeni oyuncu ve yazar Almula Merter Churm ise "Çok sevdiğim sahnelere uzun yıllardır çok uzak kaldım. Maalesef bir sene içinde önce babam için sahneye çıktım, şimdi baba yarım için... İkisi de inanılmaz duygusal, dışarıdan hiç kimsenin göremeyeceği, içine girdiği zaman ancak anlayabileceği müthiş büyük bir kalbe sahipti. Şimdi artık onlar el ele olmayı tercih ettiler." şeklinde konuştu.

Törende Çiçek Dilligil, Bora Ayanoğlu, Suna Keskin, Doğan Dileroğlu ve Nedim Saban da birer konuşma yaptı.

Törene aralarında Sinan Benginer, Hamdi Alkan, Orhan Aydın, Ferdi Akarnur, Sumru Yavrucuk ve Fırat Tanış'ın bulunduğu tiyatro camiasından birçok isim katıldı.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Törenin ardından usta sanatçının cenazesi öğle namazının ardından Kadıköy Müftülüğü Moda Camisi'nden kaldırılarak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Taziyeleri sanatçının kızı Seren ve oğlu Eren Fosforloğlu'nun kabul ettiği cenazeye katılanlar arasında ise Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven, Erol Evgin, Edip Akbayram, Müfit Can Saçıntı ve Ediz Hun'un yanı sıra sinema ve tiyatro dünyasından birçok sanatçı yer aldı.

Sanatçı için ayrıca bu akşam Moda ve Büyükada Camisi'nde eş zamanlı olarak saat 21.00'de dua okutulacak.

Son Güncelleme: 24.06.2019 15:04
Anahtar Kelimeler:
Enis Fosforoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu-Sezibera ortak basın toplantısı...
Çavuşoğlu-Sezibera ortak basın toplantısı...
Çocuklarınızın sıkılmasına izin verin
Çocuklarınızın sıkılmasına izin verin
Türkiye’de serbest piyasada döviz açılış fiyatları…
Türkiye’de serbest piyasada döviz açılış fiyatları…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
İstanbul seçimini İmamoğlu kazandı
İstanbul seçimini İmamoğlu kazandı
Oyların yüzde 96.15'i sayıldı, İmamoğlu önde
Oyların yüzde 96.15'i sayıldı, İmamoğlu önde
Yıldırım: “İmamoğlu önde, tebrik ederim“
Yıldırım: “İmamoğlu önde, tebrik ederim“
İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı 19.15'te kaldırılacak
İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı 19.15'te kaldırılacak
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim