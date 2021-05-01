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Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Balıkesirspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maçta mavi-lacivertli takımın taraftarları, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen stada akın etti.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:08
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı!
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Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip tribündeki taraftarları dışarı çıkarttı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluk yarışında takımlarına destek olmak için tam kapanmaya rağmen stat çevresinde kalabalık oluşturdu. Bazı taraftarlar stada girerken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için çalışmasını sürdürüyor.

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EKİPLER, TARAFTARLARI DIŞARI ÇIKARTTI

Ligin bitimine iki hafta kala puanının eşit olduğu rakipleri Giresunspor ile Samsunspor'a ikili averaj üstünlüğü kuran Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Balıkesirspor'u konuk ediyor. Kritik mücadelede 3 puan arayan takımlarına destek vermek isteyen mavi-lacivertli taraftarların, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen öğle saatlerinde stada gelerek kalabalıklar oluşturduğu görüldü. Ayrıca bazı taraftarların da stada girip, tribünlere çıkması dikkat çekti. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip, taraftarların stat içerisinden ve çevresinden uzaklaştırılması için çalışma yaptı. Ekipler, tribündeki taraftarları dışarı çıkarttı. Adana polisinin, stat çevresindeki çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSporAdana Demirspor
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