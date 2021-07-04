Salda Gölü’nden acı haber

Yeşilova ilçesine bağlı Salda Gölünün Doğanbaba plajına ailesiyle birlikte gelen Mehmet Yayla, saat 14.30 sıralarında yüzmek için suya girdi.

Bir süre sonra Mehmet Yayla gözden kaybolunca ailesi aramaya başladı. Yapılan aramalara rağmen Mehmet Yaylayı bulamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

DESTEK İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler de tüm aramalara rağmen Mehmet Yaylaya ulaşamayınca Antalya İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Antalya Emniyet Müdürlüğünden Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinden destek istendi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Göle gelen ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda yaklaşık 5 metre derinlikte Mehmet Yaylanın cansız bedenine ulaştı. Gölden çıkarılan Mehmet Yaylanın cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna konulurken, endişe içerisinde bekleyen yakınları gözlaşlarına boğuldu.

Mehmet Yaylanın ailesiyle Burdur merkeze bağlı Kumluca köyünden gezinti için Salda Gölüne geldiği öğrenildi.