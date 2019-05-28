banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87192
ALTIN
250.251
DOLAR
6.0516
STERLİN
7.6628
EURO
6.7730
Lefkoşa’da kavga
LEFKOŞA’DA KAVGA
Girne’de cüzdan hırsızlığı
GİRNE’DE CÜZDAN HIRSIZLIĞI
Esentepe’de uyuşturucu ve tabanca bulundu
ESENTEPE’DE UYUŞTURUCU VE TABANCA BULUNDU
Hamitköy’de kavga
HAMİTKÖY’DE KAVGA
banner306
Flaş Haber
Pisi pisine öldü!
Kapat

Sakarya ve Zonguldak'ta düzenlenen törenlerle gazilere madalyaları takdim edildi

Sakarya ve Zonguldak'ta düzenlenen törenlerle gazilere madalyaları takdim edildi

28 Mayıs 2019 Salı 07:01
Sakarya ve Zonguldak'ta düzenlenen törenlerle gazilere madalyaları takdim edildi

Sakarya ve Zonguldak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir restoranda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

Kıbrıs Harekâtı videosunun izletilmesinin ardından konuşma yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, herkesin ramazan ayının mübarek olması temennisinde bulundu.

Nayir, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya, Kıbrıs'tan terörle mücadeleye, 15 Temmuz'a kadar verilen şehit ve gazilerin huzur, mutluluk ve özgürlüğün bedelini ödediğini belirterek, "Millet olarak bu coğrafyada olmanın bedelini çok ağır ödüyoruz. Hala da şehitler tepesi boş kalmıyor.
 Aynı şekilde 1974'te bizim olan topraklarımızda olan sıkıntıları gidermek için bu ülke yavru vatan içinde aynı fedakarlığı gösterdi, orada da şehit, gazilerimiz oldu. Uzun yıllar bizim elimizde kalmış olan o topraklarda soydaş, dindaşlarımızın zarar görmesini istemediğimiz için oraya da aynı şekilde müdahale yaptık. Şimdi bu kahraman gaziler burada aramızda." diye konuştu.

Programa katılanlara teşekkür eden Vali Nayir, şunları söyledi:

"Temennimiz, dileğimiz o ki şehitlerimiz rahmet, gazilerimiz de sağlık, sıhhat içerisinde var olsunlar. Onların da evlatları bu şehitlik, gazilik rütbelerinin ne derece önemli olduğunun farkında olarak yetişsin, bu topraklar için gerektiğinde yediden yetmişe herkesin can verecek olduğunu bu dünyaya ispat etmiş olalım. Bütün gazilerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür diliyorum. Şehitlerimizle ebediyete intikal etmiş olan gazilerimize rahmet diliyorum. Onların hizmetlerini gören ailelerine de teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Nayir, konuşmasının ardından Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Mücadele Madalyası ve Beratı takdim etti.

İftar yemeğiyle sona eren programa, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile gaziler ve yakınları katıldı.

banner317
ZONGULDAK

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen tevcih töreni ve iftar programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Türk ordusu ve milletinin en sıcak, en taze harekâtlarından bir tanesi olduğunu söyledi. 

Gazilerin harekâtta çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu anlatan Çorumluoğlu, şöyle konuştu: 

"Sadece bugün burada bulunan arkadaşlarımız değil biz bu vatan topraklarında var olduğumuz sürece bu mücadele devam edecek. Sadece askeri birlik olarak değil diğer birimler olarak kaymakamlık, belediye, adliye diğer birimlerimiz olarak da her zaman çalışacağız, güçlü olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bizi bölmek, parçalamak aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dimdik ayakta duracağız." 

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin de Kıbrıs Barış Harekâtı'na 37 bin 500 silah arkadaşı ile katıldıklarını ve kendilerine verilen her türlü görevi başarı ile yerine getirdiklerini belirterek, "Muzaffer birer gazi olarak vatanımıza geri döndük. Kıbrıs gazileri üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek emsalsiz bir zafer kazanmışlardır. Bu kahramanlar Kıbrıs Türkü'nü esaretten kurtarmış ve Kıbrıs'a barış getirmiştir. Tüm savaş tarihinde altın bir sayfadır." ifadesini kullandı. 

Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından 115 gazi ve gazi yakınına madalya ve beratları verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi. 

Törene, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe protokolü, gazi ve gazi yakınları katıldı.

Son Güncelleme: 28.05.2019 10:14
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Gazi Madalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla’da arka arkaya üç deprem!
Muğla’da arka arkaya üç deprem!
KKTC ve Kars merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu
KKTC ve Kars merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Nükleer Ve Kimyasal Tehditler İnsansız Araçla Tespit Edilecek
Nükleer Ve Kimyasal Tehditler İnsansız Araçla Tespit Edilecek
“Tiroid hastalığı, her hastada farklı şiddette belirti ve bulgular gösteriyor“
“Tiroid hastalığı, her hastada farklı şiddette belirti ve bulgular gösteriyor“
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
“Tatlı yedikten sonra diş fırçası yoksa bile en azından su içmeliyiz“
“Tatlı yedikten sonra diş fırçası yoksa bile en azından su içmeliyiz“
Tc Milli Savunma Bakanı Akar'dan
Tc Milli Savunma Bakanı Akar'dan "ege Ve Doğu Akdeniz" Mesajı
Kıbrıs Gazilerine “Milli Mücadele Madalyası“
Kıbrıs Gazilerine “Milli Mücadele Madalyası“
Demokrasinin İnfazı: 27 Mayıs Dış Politikanın Cesur Devlet Adamı: Fatin Rüştü Zorlu
Demokrasinin İnfazı: 27 Mayıs Dış Politikanın Cesur Devlet Adamı: Fatin Rüştü Zorlu
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim