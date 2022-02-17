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Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, dünyanın 10 yıl daha koronavirüsle yaşayacağını öne sürdü. Şahin, Omicron için üretilen aşının, veri toplama süreci ağır ilerlediği için Nisan ya da Mayıs’ta hazır olacağını belirtti.

17 Şubat 2022 Perşembe 15:15
Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle

BioNTech'in kurucularından, şirket CEO'su Uğur Şahin, dünyanın daha uzun yıllar koronavirüs ile yaşayacağını söyledi. AFP haber ajansına konuşan Şahin, "Önümüzdeki on yıl boyunca virüsle yaşamak zorunda kalacağımızı kabul etmeliyiz" dedi.

Ancak toplumun artık buna daha hazırlıklı olduğunu kaydeden Şahin, Omicron varyantına uyarlanan bir aşının Nisan veya Mayıs aylarında hazır olmasını beklediğini belirtti. Veri toplama süreci beklenenden daha ağır ilerlediği için birkaç haftalık gecikme yaşandığını söyledi.

Omicron varyantının yol açtığı yüksek enfeksiyon oranlarının, koronavirüsün son dalgası olmayacağını dile getiren Şahin, "Zira virüs temelde mutasyona uğramaya devam ediyor ve çok çeşitli varyantlar dünya çapında hareket halinde. Bunu 2020'de gördük" dedi.

OMİCRON AŞISI

Ancak Uğur Şahin, yine de çok karamsar değil. Artık toplumun bununla nasıl başa çıkılacağını daha iyi anladığı bir döneme girildiğini kaydeden Şahin, "Daha fazla varyantlar gelecektir ama her geçen gün daha fazla öğreniyoruz ve daha hazırlıklı oluyorz" dedi.

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BioNTech ve ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) ortağı Pfizer, şu anda Omicron varyantına özel olarak hazırlanan bir aşı üzerinde çalışıyor. Şahin, aşı hazır olunca hala gerek olup olmadığının değerlendirileceğini söyledi. Ancak kullanımı gerekli görülürse, Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın onayını beklemesi gerekecek. Uğur Şahin, BioNTech'in gerektiği takdirde yeni varyantlara karşı da aşı üretebileceğini vurguladı.

AŞININ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI TARTIŞMASI

Öte yandan, Uğur Şahin, Reuters TV'ye yaptığı açıklamada, aşının patent hakları konusunda konuştu. Şahin, Afrika'daki kuruluşlar izinsiz şekilde şirkete ait aşıları üretirse, üretici firmanın fikri mülkiyet haklarını uygulamaya koyma planı olmadığını dile getirdi.

"Bizim amacımız, başkalarının teknolojimizi kullanmasını engellemek değil" diyen Şahin, "Hedefimiz teknolojimizin tüm kıtalarda mümkün olduğunca güvenli ve yaygın şekilde kullanılabilir olduğunu görmek" söyleminde bulundu.

Güney Afrikalı Afrigen firması, Moderna aşılarının halka açık dizilim bilgilerini baz alarak mRNA aşısı üreteceğini ve ilk klinik deneylerin önümüzdeki Kasım ayı için planlandığını duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 17.02.2022 15:32
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