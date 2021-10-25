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Şahika Ercümen, dünya rekoru kırmayı deneyecek

Türkiye’de milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen yarın tek nefeste 100 metre ile kadın ve erkeklerde dünya rekoru kırmayı deneyecek.

25 Ekim 2021 Pazartesi 14:15
Şahika Ercümen, dünya rekoru kırmayı deneyecek

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe inerek yapacağı rekor denemesi için Antalya'nın Kaş bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

UNDP Sudaki Yaşam Savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Türkiye Elçisi olan Şahika Ercümen, rekor denemesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Sudaki Yaşam" ile plastik atıklar ve iklim değişikliği nedeniyle oluşan istilacı türlerle ilgili konularda farkındalık oluşturmak istiyor.

Bahamalar'da yapılan Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 3 madalya aldığını ve 5 Türkiye rekoru kırdığını belirten Şahika Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaş'ta yapılan Dünya Kupası'nda yine 2 şampiyonluk aldık ve bir Türkiye rekoru kırdık. Bu sene böyle 6 Türkiye rekoruyla aslında son hedef olan dünya rekoruna hazırlanıyoruz. Benim için güzel bir hazırlık süreci oldu çünkü bir süredir Kaş'tayım, burası ikinci evim gibi oldu. Kaş'ta yaptığım antrenmanlar çok başarılı geçti. Bu rekorun benim için manevi yönü de çok önemli çünkü ben 29 Ekim'e ve Cumhuriyetimizin 98. yılına ithafen bu rekoru kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SON ANTRENMANDA GAYRİRESMİ OLARAK REKORU KIRDIK"

Dünya rekoru için dalacakları derinliği henüz anons etmediklerini vurgulayan Şahika Ercümen, "Rekoru 98 veya 100 metre ile kırmayı hedefliyoruz. Son yaptığımız antrenmanda gayriresmi olarak rekoru kırdık, hedefimiz yarın Cumhuriyetimize ithafen o rekoru hakemler eşliğinde resmi bir şekilde kırabilmek. Antrenmanlar çok iyi gittiği için moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Biz rekoru kıracağımıza inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Bu yıl yapacağı son önemli dalışın bu rekor denemesi olacağının altını çizen Ercümen, "Birleşmiş Milletler Sudaki Yaşam Savunucusu olarak hem iklim krizine hem de sudaki yaşama dikkati çekmek istiyoruz. Aynı zamanda bu kıracağımız rekor erkekler dünya rekorunun da üstünde olduğu için küresel amaçlarımızdan olan toplumsal cinsiyet eşitliğine de bu rekorla dikkati çekmek istiyoruz. Onun dışında da tabii amaç, ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilmek ve ülkemize yeni bir dünya rekoru kazandırabilmek." diye konuştu.

MEME KANSERİNE FARKINDALIK DALIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Şahika Ercümen, yarın kırmaya çalışacağı dünya rekoru öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde de yer aldı.

Milli dalışçı, Pi Kadın Kanserleri Derneği ile meme kanserine dikkati çekmek için meme kanseriyle mücadele eden kadınlarla dalış yaptı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen 'pembe dalış' etkinliğinde Ercümen ile su altı fotoğrafçısı Ayşegül Dinçkök, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, meme kanseriyle mücadele eden Didem Ergin ve Deniz Toker de yer aldı.

Dalış sırasında katılımcıların bileklerine bağladıkları pembe tüller, tüplü dalış ekipmanlarının üzerine bağladıkları pembe kurdeleler, kafalarına taktıkları pembe bandanalar ile pembe ve mor renkteki dalış maskeleri dikkati çekti. Ekip, su altında "Gücümüz Kanserden Büyük" yazılı pankart açtı.

Şahika Ercümen, bu organizasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kanser hastaları ve onkoloji profesörümüz ile bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Suyun altından aslında bir kanser hastasının tedavi sürecinde yaşadıklarını ve suya bakışını tüm toplumla paylaşmayı hedefledik. Zor bir tedavi süreçleri var ama hayata sımsıkı tutunuyorlar. Ben de bunun bir parçası olduğum ve buna canlı şahit olabildiğim için çok mutluyum. Fiziksel olarak biraz yorulduk. Kanser hastalarımız çok güçlü ama birazcık da tedavi nedeniyle bitkin düşen hastalarımız suyun altında büyük bir efor sarf etti. Hepimiz yorulduk ama manevi olarak çok kuvvetlendik. Benim için açıkçası dünya rekoru öncesi çok özel bir projeydi. Beni rekora daha iyi hazırladı ve motive etti. O yüzden bizi bir araya getiren Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneğine ve tüm meme kanseri hastalarımıza hem teşekkür etmek istiyorum hem de en güçlü şekilde bu hastalığı yenmelerini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


 

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Son Güncelleme: 25.10.2021 14:18
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