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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kalabalık illerde görülen Covid-19 vakalarının yüzde 10'undan fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. Koca, "Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır'' uyarısında bulundu.

26 Aralık 2021 Pazar 08:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de de özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladığını belirtti.

Bu varyantın ek bir kişisel tedbir gerektirmediğini, hastaneye yatışlarda belirgin bir artışa sebep olmadığını belirten Koca, maske, mesafe kuralı ve aşıyla salgınla mücadelenin süreceğini kaydetti.

''KALABALIK İLLERDE YENİ VAKALARIN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASI OMİCRON KAYNAKLI''

Bakan Koca, bugüne kadar Covid-19'un birçok varyantının görüldüğünü ve Omicron'un da bunlardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

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"Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyanta ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı.

Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz."


"HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİ ARTMIŞTIR"

TC Sağlık Bakanı Koca, Omicron'un karşılaşılan ilk varyant olmadığının altını çizerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde.


Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

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