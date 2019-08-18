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Sağanağın ardından İstanbul..

İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Sağanağın ardından İstanbul..

İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:51
Sağanağın ardından İstanbul..

En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü'deki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Fatih Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

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Üsküdar'da sağanak yağış nedeniyle Bosna Bulvarı Göktürk Sokak'taki yol çökmüştü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

ÃœSKÃœDAR'DA Ã‡Ã–KEN YOLDA Ã‡ALIÅžMALAR BAÅžLADI

Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Belediye ekipleri bugün sokak üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Sokak tahta suntalarla kapatılıp, yağış ihtimaline karşı kum çuvallarıyla önlem alındı. İş makineleriyle çöken yerler dolduruldu.

Yan yatan elektrik direği kaldırıldı. Sokak mıcır dökülerek doldurulduktan sonra beton dökülecek. Kaldırım çalışmasının ardından sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Sağanak Yağış
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