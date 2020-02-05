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Sabiha Gökçen’den Ercan’a seferler de yapılamıyor, bazı yolcular otellere yönlendirildi

Sabiha Gökçen’den Ercan’a seferler de yapılamıyor, bazı yolcular otellere yönlendirildi

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:12
Sabiha Gökçen’den Ercan’a seferler de yapılamıyor, bazı yolcular otellere yönlendirildi

SABİHA GÖKÇEN’DEN ERCAN’A SEFERLER DE YAPILAMIYOR, BAZI YOLCULAR OTELLERE YÖNLENDİRİLDİ

İzmir-İstanbul seferi yapan özel bir hava yolu şirketinin uçağının pistten çıkmasının ardından seferlerin durduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bazı yolcular otellere yönlendirildi.

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Akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasının ardından seferlerin durdurulduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Bazı hava yolu şirketleri iptal olan tarifeli seferler nedeniyle bugün ve yarınki uçuşlarla ilgili yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu.

Akşam saatlerinde Sabiha Gökçen’den Ercan’a gelecekler dahil olmak üzere, uçuş yapamayan yolculardan bazıları otellere yönlendirildi. Bazı yolcuların ise İstanbul Havalimanı'na otobüslerle transferinin sağlandığı öğrenildi. Otellere yerleştirilecek yolcular nedeniyle danışman bankoları önünde yoğunluk oluştu.

Son Güncelleme: 06.02.2020 00:30
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