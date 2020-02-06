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Sabiha Gökçen’de pistten çıkarak bölünen uçakta can kaybı 3’e yükseldi

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının üçe yükseldiğini bildirdi.

Sabiha Gökçen’de pistten çıkarak bölünen uçakta can kaybı 3’e yükseldi

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının üçe yükseldiğini bildirdi.

06 Şubat 2020 Perşembe 06:53
Sabiha Gökçen’de pistten çıkarak bölünen uçakta can kaybı 3’e yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen, başvuran yaralı sayımız 179 kişi oldu. 179 kişi içinde ameliyatını planladığımız bir hastamız oldu, iki hastamız için de müdahalesi planlanmakta. Yoğun bakım şartlarında da tedavi gören iki hastamız söz konusu. Bu hem ameliyatı hem de yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımız için genel durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. Toplam müracaat eden 179 hasta içinde de herhangi durumu ağır ya da ciddi olan bir hastamız şu an söz konusu değil. Bu arada üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim."

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

KAZA SONRASINDA YAŞANANLAR TELSİZ KAYITLARINA YANSIDI

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Uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, "06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte." diye konuştu

Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.

37 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın akşam saatlerinde pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.

Bu nedenle havalimanına iniş yapamayan 37 uçağın, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 06.02.2020 10:10
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen’de Pistten çıkan Uçak
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