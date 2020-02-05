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Sabiha Gökçen Havalimanında bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanında bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:13
Sabiha Gökçen Havalimanında bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

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Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Türkiye Ulaştırma Bakanı Turhan, uçaktaki 177 yolcudan hayatını kaybeden olmadığını ancak yaralılar bulunduğunu aktardı.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 05.02.2020 19:20
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