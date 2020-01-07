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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı. 

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı. 

07 Ocak 2020 Salı 08:05
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

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Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat TSİ 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Son Güncelleme: 07.01.2020 12:05
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Sabiha Gökçende Uçak Pistten çıktı
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