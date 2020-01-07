Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat TSİ 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.