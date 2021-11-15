banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2022 Bütçesi yarın komitede görüşülmeye başlanıyor
Bütçe görüşmeleri başlıyor
Dünden bugüne KKTC
Dünden bugüne KKTC
KKTC 38 yaşında!
KKTC 38 yaşında!
15 Kasım'da Cumhuriyet kurduk da ne oldu?
15 Kasım'da Cumhuriyet kurduk da...
banner404

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'de vatandaşlarla buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği KKTC'de halkla buluştu.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:00
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'de vatandaşlarla buluştu

Başkent Lefkoşa'da düzenlenen etkinliğe, Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Millet Partisi Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, davetine icabet eden siyasi parti temsilcilerine ve diğer konuklara teşekkür etti.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılması ve yürütülmesinde ayrı bir önem taşıdığını kaydeden Karamollaoğlu, "Denktaş, KKTC'nin kurulmasında çok büyük rol oynadı. Kendisini her zaman rahmetle anacağız. KKTC'nin doğuşu, apayrı bir destan aslında. Buradaki katliamlara yıllarca direnmek kolay bir hadise değildi. Bunu bir hikaye, bir film senaryosu gibi düşünüyoruz ama bu bir gerçekti. Burada çocuklar, kadınlar ve yaşlılar acımasızca katledildi." diye konuştu.

banner341
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın çok önemli bir harekat olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, yapılan müdahale sonucu Kıbrıs Türk halkına uygulanan katliamın daha ileri safhaya gitmesinin engellendiğini kaydetti.

Karamollaoğlu, "1983'te KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak kurulması kararlaştırıldı, bundan dolayı Kıbrıslı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz, bu kararı alanları da rahmetle yad ediyoruz. Biz, KKTC'yi bağımsız bir cumhuriyet olarak, kardeş bir devlet olarak tanıyoruz. Elbette KKTC'nin korunmasını da Türkiye'nin en önemli görevlerinden biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin varlığını herkese kabul ettirmeyi bir görev olarak gördüklerini ifade eden Karamollaoğlu, bu noktada ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ve bu çabanın birkaç seneye kalmadan netice vereceğine inandığını söyledi.

Etkinlikte, milletvekilleri Töre ve Denktaş ile Millet Partisi Genel Sekreteri Yönlüer de selamlama konuşması yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 15.11.2021 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şentop'tan, Tatar ve Sennaroğlu'na kutlama mektubu
Şentop'tan, Tatar ve Sennaroğlu'na kutlama mektubu
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı“ olarak değiştirildi
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı“ olarak değiştirildi
Türkiye'de 23 bin 637 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 637 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu
Erdoğan, Aliyev'e “Türk Dünyası Ali Nişanı“ takdim etti
Erdoğan, Aliyev'e “Türk Dünyası Ali Nişanı“ takdim etti
Erdoğan: “KKTC’yi aramızda görmeyi canıgönülden arzu ediyoruz”
Erdoğan: “KKTC’yi aramızda görmeyi canıgönülden arzu ediyoruz”
Salgın sonrası kanser vakalarında artış bekleniyor
Salgın sonrası kanser vakalarında artış bekleniyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim