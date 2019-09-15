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S-400 Sisteminin İkinci Bataryalarının İntikali Tamamlandı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA S-400 UZUN MENZİLLİ BÖLGE HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN İKİNCİ BATARYA MALZEMELERİNİN İNTİKALİNİN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ

S-400 Sisteminin İkinci Bataryalarının İntikali Tamamlandı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA S-400 UZUN MENZİLLİ BÖLGE HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN İKİNCİ BATARYA MALZEMELERİNİN İNTİKALİNİN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ

15 Eylül 2019 Pazar 12:19
S-400 Sisteminin İkinci Bataryalarının İntikali Tamamlandı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA S-400 UZUN MENZİLLİ BÖLGE HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN İKİNCİ BATARYA MALZEMELERİNİN İNTİKALİNİN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ

Ankara, 15 Eylül 19 : Milli Savunma Bakanlığınca 27 Ağustos'ta başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalandığı, sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz'da tamamlandığı hatırlatıldı. 

Açıklamada, 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin de bugün tamamlandığı bildirildi.

Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

(AA/HUR/FEZ)

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