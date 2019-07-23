"s-400 Konusu Ülkede Memnuniyetle Karşılandı"

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: "TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL. MESELEYE BAKARKEN DE DAHA TEPEDEN DAHA İDDİALI BAKACAĞIZ. S-400 İLE İLGİLİ KONUŞTUĞUMUZDA MALUM PARTİLİ ARKADAŞ ÇIKTI 'KANDIRIYORSUNUZ, ALAMAZSINIZ, ŞOV YAPIYORSUNUZ' DEDİ. GELDİ Mİ S-400'LER? GELDİ. TÜRKİYE'NİN HAVA GÜVENLİK SAVUNMASI AÇISINDAN HİÇBİR RİSKİNİN KALMAYACAĞI HARİKA BİR GÜVENLİK SİSTEMİNDEN BAHSEDİYORUZ"

"S-400'LER KONUSUNDAKİ GELİŞMELER ÜLKEDE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

"(DOĞU AKDENİZ'DEKİ ARAMA VE SONDAJ FAALİYETLERİ) BİZ RESMİ OLARAK GİREBİLİRİZ ORAYA. AMA ŞU AN O BÖLGEDE ABD, İTALYA, İSRAİL VAR, FRANSA VAR. 4'Ü ARAMA YAPIYOR. HİÇBİR YASAL HAKKI OLMAMASINA RAĞMEN. KİMSE BİR ŞEY DİYOR MU? DEMİYOR. TÜRKİYE BEN GİDECEĞİM DEDİĞİ ZAMAN 'VAY GİDEMEZSİN' DEDİ YİNE MALUM ARKADAŞLAR, 'RİSKE ATIYORSUNUZ' DEDİ"

Çanakkale, 23 Temmuz 19 : AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi." dedi.

Çanakkale Polis Denizevinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

S-400'ler konusundaki gelişmelerin ülkede memnuniyetle karşılandığını belirten Turan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi. Türkiye'nin hava güvenlik savunması açısından hiçbir riskinin kalmayacağı harika bir güvenlik sisteminden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Biz bir ülke ne der ne demez nasıl bakar nasıl bakmaz diye bakmıyoruz. Bu milletin ihtiyacı var mı yok mu, bu millet ne istiyor ona bakıyoruz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kıbrıs'tan dolayı garantörlük hakkının bulunduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Biz resmi olarak girebiliriz oraya. Ama şu an o bölgede ABD, İtalya, İsrail var Fransa var. 4'ü arama yapıyor. Hiçbir yasal hakkı olmamasına rağmen. Kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Türkiye ben gideceğim dediği zaman 'vay gidemezsin' dedi, yine malum arkadaşlar, 'riske atıyorsunuz' dedi. Biz dedik ki Türkiye'nin lideri Erdoğan bu millete güveniyor, adım atıyor dedik. 3 gemi orada 4'üncü gemi inşallah yola çıkacak. 4 gemimiz ile orada arama faaliyetlerine devam edeceğiz. ABD, İtalya, İsrail, Fransa ne yapıyorsa aynısını yapacağız. Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil. Kendi yolunu çizen, adım atan bir ülke olduk."

Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek de katıldı.

(AA/RU/ŞEB)

