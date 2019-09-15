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S-400 sisteminin ikinci bataryalarının intikali tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığınca s-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi

S-400 sisteminin ikinci bataryalarının intikali tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığınca s-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi

15 Eylül 2019 Pazar 12:19
S-400 sisteminin ikinci bataryalarının intikali tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığınca 27 Ağustos'ta başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalandığı, sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz'da tamamlandığı hatırlatıldı. 

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Açıklamada, 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin de bugün tamamlandığı bildirildi.

Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 15.09.2019 16:41
Anahtar Kelimeler:
S-400 Sistemi
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