S-400'lerin intikali başladı

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: "S-400 UZUN MENZİLLİ BÖLGE HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ'NİN BİRİNCİ GRUP MALZEMELERİNİN MÜRTED HAVA MEYDANI'NA İNTİKALİ 12 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR"
TC Millî Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.
Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.