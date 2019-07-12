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S-400'lerin intikali başladı

S-400'lerin intikali başladı

12 Temmuz 2019 Cuma 09:09
S-400'lerin intikali başladı

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: "S-400 UZUN MENZİLLİ BÖLGE HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ'NİN BİRİNCİ GRUP MALZEMELERİNİN MÜRTED HAVA MEYDANI'NA İNTİKALİ 12 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR"

TC Millî Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Son Güncelleme: 12.07.2019 12:47
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