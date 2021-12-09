banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis toplandı
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda
Dualarımız Nisa ile..
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
banner404

RTÜK'ten 3 yayın kuruluşuna ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlarında şiddet ve korku uyandırıcı unsurlara yer veren iki özel televizyon kanalı ile bir radyo istasyonuna ceza uyguladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 09:20
RTÜK'ten 3 yayın kuruluşuna ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son olarak 'haberlerdeki şiddet' ana gündemi ile toplandı.

Yapılan açıklamada, yayınlarda şiddeti teşvik edici veya kanıksatıcı pek çok habere rastlandığı belirtildi.

3 yayın kuruluşuna ceza

banner341
Argo ve eleştiri sınırını aşan ifadeler ile küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde yayınlar yaptığı gerekçesiyle iki televizyon kanalı ve bir radyo istasoynuna idari para cezası uyguladı.

Lisanssız yayın yapanlara süre verildi

Toplantıda internet üzerinden yayıncılık yapan lisanssız kuruluşlar da ele alındı. RTÜK, internet ortamından yayın lisansı almadan yayın yapan 17 farklı kuruluşun internet sitesini tespit ederek, ilgili yayıncılara 72 sat süre verdi.

Bu alanda yayın faaliyeti yürüten kuruluşların yasada belirtilen sürede lisans başvurusu yapmamaları halinde haklarında erişim engeli süreci başlatılacak. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
RTÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu BM Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'nda konuştu
Çavuşoğlu BM Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'nda konuştu
DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı
DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kars'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Özel, gündemi değerlendirdi
Özel, gündemi değerlendirdi
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan: “Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz”
Erdoğan: “Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz”
Erdoğan Larnaka'daki cami saldırısı hakkında konuştu
Erdoğan Larnaka'daki cami saldırısı hakkında konuştu
14 ilde FETÖ soruşturması
14 ilde FETÖ soruşturması
Hamile kadın ucuz kurtuldu
Hamile kadın ucuz kurtuldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim