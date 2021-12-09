RTÜK'ten 3 yayın kuruluşuna ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son olarak 'haberlerdeki şiddet' ana gündemi ile toplandı.

Yapılan açıklamada, yayınlarda şiddeti teşvik edici veya kanıksatıcı pek çok habere rastlandığı belirtildi.

3 yayın kuruluşuna ceza

Argo ve eleştiri sınırını aşan ifadeler ile küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde yayınlar yaptığı gerekçesiyle iki televizyon kanalı ve bir radyo istasoynuna idari para cezası uyguladı.

Lisanssız yayın yapanlara süre verildi

Toplantıda internet üzerinden yayıncılık yapan lisanssız kuruluşlar da ele alındı. RTÜK, internet ortamından yayın lisansı almadan yayın yapan 17 farklı kuruluşun internet sitesini tespit ederek, ilgili yayıncılara 72 sat süre verdi.

Bu alanda yayın faaliyeti yürüten kuruluşların yasada belirtilen sürede lisans başvurusu yapmamaları halinde haklarında erişim engeli süreci başlatılacak.