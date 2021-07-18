banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
banner376

Roma döneminden 143 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 143 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

18 Temmuz 2021 Pazar 20:44
Roma döneminden 143 sikke ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Bismil ilçesinde oturan kişinin, ellinde bulundurduğu tarihi eserleri 85 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

banner341
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Bismil'e bağlı Üçtepe Mahallesi'ne düzenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda Roma dönemine ait 143 sikke ele geçirildi. Sikkeler, muhafaza altına alınıp, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler de gözaltına alındı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 7 bin 680 yeni vaka!
Türkiye'de 7 bin 680 yeni vaka!
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı
Yetiştiricisi ile uyuyan boğa 'Kral' satıldı
Yetiştiricisi ile uyuyan boğa 'Kral' satıldı
TC İletişim Bakanlığı'nın Erdoğan'ın KKTC ziyaretiyle ilgili açıklama
TC İletişim Bakanlığı'nın Erdoğan'ın KKTC ziyaretiyle ilgili açıklama
Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha
Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan KKTC açıklaması
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan KKTC açıklaması
Siyaset Z kuşağına ulaşmak için e-spor’a yöneldi
Siyaset Z kuşağına ulaşmak için e-spor’a yöneldi
Türkiye'de 7 bin 666 yeni vaka!
Türkiye'de 7 bin 666 yeni vaka!
BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gelecek
BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gelecek
Uçurtma sörfçüsü KKTC'ye ulaşma hedefinde
Uçurtma sörfçüsü KKTC'ye ulaşma hedefinde

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim