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Robinson Ziya dede adasına kavuştu

Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzası’ndaki bir adaya 16 yıl önce yerleşerek sessiz sedasız binlerce fidan diken 82 yaşındaki Robinson Ziya Dede, kuraklık nedeniyle yarımadaya dönen, son günlerde kar sularının erimesiyle yükselip tekrar ada haline gelen “Huzur” adasına aylar sonra yeniden teknesi ile gitmeye başladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:08
Robinson Ziya dede adasına kavuştu
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Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, 2005 yılında Elazığ ile Tunceli arasında Pertek ilçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan adayı keşfederek yerleşti.
Yerleştiği 80 dönümlük adaya bu güne kadar 4 binden fazla ağaç dikip yaşamını sürdüren Abay’ın adası 2,5 ay önce kuraklıkla birlikte baraj gölünde suların çekilmesiyle yarımadaya döndü.
16 yılda ilk defa yarımada olan Abay’ın adası, kar sularının erimesiyle tekrar ada halini aldı.

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Abay da geçmişte olduğu gibi yine adasına teknesi ile gitmeye başladı.
Kuraklıktan adasının da büyük oranda etkilendiğini dile getiren Abay, geçen sene 4 ton kiraz hasadı yaparken bu yıl yemeye bile olmadığını ifade etti.
Pandemide özel izinle adasına giden ve bozuk olan sulama motorunu tamir ettiren Abay, şimdi ağaçlarının kurumaması için mücadele veriyor.

"AĞAÇLARI KURTARIRSAK BENDEN İYİSİ YOK”

Suların yükseldiğini belirten Ziya Abay, "Şimdi tekne ile gidip geliyorum. Kara varken masraf yoktu. Şimdi mazot masrafı oluyor. Belediyemiz, kaymakamımız ve valimiz mazot için yardımcı oluyor. Bu sene kiraz yok. Ağacı kurtarırsak benden iyisi yok. Önceden kayıkla yarım saat sürerdi ama şimdi daha yakın. Şu an kuraklık gidiyor ve bu devam edecek gibi. Çünkü iklimleri biz elimizle bozuyoruz. Ağacı kesiyoruz ve farklı şeyler yapıyoruz. İnsan oğlu kendi ayağının altındaki dalı daima kesiyor. Hastalığı da kendimiz yaptık” dedi.

“ÖNCEDEN 4 TON KİRAZ ÇIKARDI AMA ŞİMDİ YEMEYE YOK”

Kara varken yürüyerek gittiğini aktaran Abay, “Buradan bir buçuk saatte gidiyordum. Caddeye gidiyordum, polis gelip beni alıyordu. Şimdi de beni alıyor getirip götürüyorlar sağ olsunlar. Önceden 4 ton kiraz çıkardı ama şimdi yemeye yok. Kovayla su taşıyordum. Birkaç ağacı kurtardım, birkaç ağaç kurudu. Çünkü ben yapamıyorum. Kovayla su taşımak zor oluyor” diye konuştu.
Gittiği karanın sular altında kaldığını vurgulayan Abay, “Bir metreden fazla yükselme oldu. Ağacı çok seviyorum. Ben ağaca hastayım. Enerjiyi ağaçtan alıyorsun. Kaç bin kişiye bu enerji veriyor. Ama vatandaş daha canlı olduğunu bilmiyor. Bunun farkında değil. Ona su verdiğim zaman canlanıyor, yüzüme gülüyor. Ama su vermediğim zaman soluyor. Özel izinle gelip gidiyorum. Kaymakam bana müsaade verdi” şeklinde konuştu.

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