Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.
İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.
Son Güncelleme: 22.07.2021 16:40
Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.
İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.