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Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu

Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 16:15
Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

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Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 16:40
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