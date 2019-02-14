Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil regl döneminde kadınların ve trans bireylerin kullanması gereken ped ve diğer hijyen ürünleri üzerindeki vergi oranının düşürülmesi talebiyle TBMM'de kanun teklifi verdi.

“Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz.” şeklinde konuşan Kadıgil, kullanılması zorunlu hijyen ürünlerinden Türkiye’de yüzde 18 oranında vergi alındığının altını çizerek bu vergi oranının düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa’da diğer ülkelerde ‘tampon vergisi’ adı altında hijyen ürünlerinden alınan verginin çok daha düşük olduğunu belirten CHP’li vekil Türkiye’de de bu konuda adım atılmasını talep etti. Kadıgil kanun teklifinde Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalara değindi.

AB'de vergiler daha düşük

Kadıgil teklifte “Avrupa Birliği 2007’de yılında aldığı kararla, üye ülkelerin bu hijyen ürünleri üzerindeki vergileri yüzde 5’e kadar indirmesine izin vermiştir. İngiltere, vergi oranını yüzde 5’e çekerken elde edilen vergilerin ise kadına yönelik şiddetle mücadele derneklerine bağışlanması kararını almıştır. İngiltere’yi Fransa takip etmiş ve vergi oranını yüzde 20’den yüzde 5.5’e indirmiştir. Kanada gelen baskılar üzerine vergiyi sıfırlamıştır." ifadelerine de yer verdi.

'Kadın mahkumlar hijyen ürünlerine ulaşmakta güçlük çekiyor'

Türkiye’de, 386 kapalı ve açık ceza infaz kurumunda 10 binin üzerinde kadın, 82 kız çocuğu bulunduğunu söyleyen vekil Sera Kadıgil, bu mahkumların regl döneminde hijyen ürünlerine erişim konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Kadıgil, mahkumlar için cinsiyete duyarlı uygulama ve politikalar üretilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Sera Kadıgil kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Bazıları duymak istemese de biz kadınlar her ay regl oluyoruz, kullanmak zorunda olduğumuz ürünlere bu kadar fahiş vergi ödemek zorunda değiliz. Bunları açıkça konuşmak ve Hindistan’da bile olan bir düzenlemeyi ülkemiz için talep etmek de ayıp falan değil, kimse kusura bakmasın." paylaşımı yaptı.