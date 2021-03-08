Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Öztekin, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyuncu Pelin Öztekin'in de babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile Nöbetçi Tiyatro’da çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.

Devir töreni sırasında konuşan Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemine dikkati çekmiş, "Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk, daha sonra ustalaştık." Demişti.

Öztekin, "Esas alınan eğitim, kuliste alınan eğitimdir. Orada sanatçı ustalarına baka baka duruşunu belirler. Orada sanatçı saygıyı öğrenir." ifadesini kullanmıştı.

ÖDÜLLERİ

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

2011, Yılın Nasrettin Hocası

OYNADIĞI TIYATRO OYUNLARI

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul’u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008)

MÜZIKALLER:

Muzır Müzikal (1986)

2071'de Türkiye (1994)

Yıldızların Altında (2005)