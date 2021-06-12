"Rakip olmayan bir devlet kalmıştı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa yönelik destek çalışması kapsamında, "Lezzet Ankara" isimli bir proje duyurdu. Proje kapsamında, komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını aktifleştireceklerini açıklayan Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla 'Lezzet Ankara' var" dedi

ESNAF KOMİSYON ÖDEMEDEN SİPARİŞ ALABİLECEK

Ankara'daki lokanta ve kafe işletmecilerini "Lezzet Ankara" portalına kaydolmaya davet eden Yavaş, uygulama sayesinde esnafın komisyon ödemeden sipariş alabileceğini söyledi.

YEMEK SEPETİ CEO'SUNDAN ESPRİLİ YANIT

Online yemek sipariş sitesi olan Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Mansur Yavaş'ın "Lezzet Ankara" projesini paylaştığı Twitter mesajının altına, "Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz" yorumunu yaptı.