Putin-erdoğan Görüşmesinden İdlib İçin Ateşkes Uzlaşması Çıktı

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDEN İDLİB İÇİN ATEŞKES UZLAŞMASI ÇIKTI

Moskova, 5 mart 20 (TAK): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkesin yürürlüğe gireceğini söyledi.

Kremlin Sarayı'ndaki basına kapalı İdlib zirvesi yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Sonrasında yapılan 3 saatlik heyetlerarası görüşmenin ardından, açıklama yapmak üzere iki lider kameralar karşısına geçti.

ERDOĞAN: İDLİB’DE ATEŞKES BU GECE 00:01’DE BAŞLAYACAK

Erdoğan, "İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız. İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir. Rejimin esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısı ile Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır." Diyen Erdoğan, "Rejimin askerlerimizi hedef alan saldırganlığıyla yaşanan üzücü hadiseler sonrası İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmazdır." Şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki iş birliği ruhu, Suriye'deki ihtilafa son verilmesine yönelik uluslararası çabalara emsalsiz bir katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

PUTİN: GÖRÜŞME SONRASI HAZIRLANAN BELGE ÇATIŞMALARI DURDURACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugünkü görüşmelerde Suriye'nin İdlib bölgesinde oluşmuş gergin durumun ele alındığını kaydetti.

Putin şu ifadeleri kullandı:

“1 Mart'ta çok namlulu roket atarla saldırı girişimi yaşandı. Türk askerleri arasında da kayıplar var. Cumhurbaşkanı'na taziyelerimizi yinelemek istiyorum. Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarıyorduk. Çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu. Astana formatı çerçevesindeki formatı devam ettirme niyetini teyit etmek istiyoruz. Kurumlar arası istişare yapıldı, İdlib'deki kriz konusunda detaylı görüşmeler yapıldı. Görüşme sonrası ortak bir belge hazırlandı. İdlib bölgesinde çatışmaların durdurulmasına vesile olacağını ve sivillerin ızdıraplarına son verecek.

ANLAŞMA NOKTALARI

Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarınca okunan anlaşma metninden öne çıkanlar şöyle:

"M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. 7 gün içinde esasları kararlaştırılacak.

İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01’den itibaren durdurulacak.

Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in batısı) Ain Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak.

(AA/NTV/FG)