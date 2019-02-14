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Ptt, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

PTT AŞ:

Ptt, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

PTT AŞ:

14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Ptt, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

PTT AŞ: "ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI CAHİT TURHAN\'IN YAPTIĞI AÇIKLAMADAN SONRA PTT AŞ GÜVENCESİYLE 8 ÇEŞİT SEBZE İÇİN VATANDAŞLARA ÜRÜN TEMİNİNE BAŞLANDI"

"İLK OLARAK ANKARA\'DA BAŞLATILAN SATIŞLAR, İSTANBUL VE DİĞER İLLERDE YAYGINLAŞTIRILACAK"

Ankara, 14 Şubat 19 : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan\'ın açıklamalarının ardından PTT AŞ güvencesiyle vatandaşlara internet üzerinden 8 çeşit sebze teminine başlandı.

PTT AŞ\'den yapılan açıklamada, Bakan Turhan\'ın "Tanzim satışları, Türkiye\'nin milli pazar yeri platformu \'www.epttavm.com\'da başlatıyoruz." sözlerinin ardından vatandaşlara internetten ürün teminine imkân sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında, tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmeti ücretlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığına işaret edilerek, enflasyonla topyekûn mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için bu uygulamanın hayata geçirildiği vurgulandı. 

PTT\'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağına dikkat çekilen açıklamada, ürünlerin PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilk etapta salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberin yer aldığı 8 çeşit sebzenin satışa sunulduğu aktarılarak, satışların Ankara\'nın ardından İstanbul ve diğer illere yaygınlaştırılacağının altı çizildi.

Satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilogram sınırının bulunduğu anımsatılan açıklamada, siparişlerin ertesi günü adrese teslim edileceği bildirildi.

(AA/RU/ÖK)


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