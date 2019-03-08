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Prekazi, Hayatını Anlatan Kitabı Tanıttı

İstanbul, 08 Mart 19 : Galatasaray\'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, hayatını anlattığı

Prekazi, Hayatını Anlatan Kitabı Tanıttı

İstanbul, 08 Mart 19 : Galatasaray\'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, hayatını anlattığı

08 Mart 2019 Cuma 11:41
Prekazi, Hayatını Anlatan Kitabı Tanıttı

İstanbul, 08 Mart 19 : Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, hayatını anlattığı "Prekazi vurdu, gol oldu" kitabının tanıtımını yaptı.

Prekazi, kitabın tanıtımı için Sultanahmet Meydanı'ndaki bir otelde yazar Onur Bayrakçeken'le basın toplantısı düzenledi.

Böyle bir proje için Onur Bayrakçeken'in Belgrad'a geldiğini aktaran Prekazi, "Bugüne kadar bana böyle yaklaşan çıkmadı. Türkiye ve Sırbistan'daki arkadaşlarım bana, 'Neden kitap yazmıyorsun?' diyordu. Ben de 'Ne işim var kitapla. Ben kitap okurum sadece.' diyordum. Sonra bu kitap için karar verdim ve 'Yazabiliriz.' dedim. Çok heyecanlıyım. Özel hayatımdan parçalar da var bu kitapta. Herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de çok güzel yıllar yaşadım, hala yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kitaptaki Galatasaray anılarına da değinen Prekazi, "Galatasaray'daki en önemli anım şampiyonluktu. İlk senemde şampiyon olamadık. Çok bozulmuştum ama sonra şampiyon olduk. O anı hayatımda hiç unutmayacağım." dedi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Prekazi, şunları kaydetti:

"Maçları izliyorum. Galatasaray'ın iyi takımı var ama iyi sonuçlar almakta zorlanıyor. Özellikle deplasmanda çok kötü oynuyor. Futbolda hiçbir şey belli olmaz. Benim zamanımda son haftalara doğru Beşiktaş, Denizlispor'la berabere kalınca biz şampiyon olmuştuk. Galatasaray'ın hala şansı var. Başakşehir'in zor maçları var ama Galatasaray bütün maçları kazanmalı. Başakşehir'in de puan kaybını beklemeli."

Türk futbolunun çok değiştiğini ve takımların çok güçlendiğini anlatan Prekazi, "Bizim zamanımızda taraftarlar '5, 5' diye bağırıyordu. Artık yok böyle bir şey. Ben zamanında çok fazla genç oyuncu da teklif ettim Galatasaray'a. Şu an gelenler sanıyor ki, Galatasaray o an başlıyor. Hayır, Galatasaray 1905 yılında kurulmuş tarihi bir kulüp." diye konuştu.

Kitabın yazarı Onur Bayrakçeken ise Prekazi'nin kitap fikrine çok sıcak baktığını ve bunun da işini kolaylaştırdığını anlatarak, "Doğduğu günden bugüne kadar kendisiyle bütün detayları konuştuk. Kısacası Cevad Prekazi'ye ait her şeyi konuştuk ve ortaya 'Prekazi vurdu, gol oldu' kitabı çıktı. Bu kitap için kendi tabiriyle 'Cevad Prekazi tarihi.' diyebiliriz. Kendisine çok teşekkür ediyorum, bu projenin içinde olduğu için." değerlendirmesinde bulundu.

Prekazi, kitabı için imza günleri de düzenleyecek. Unutulmaz futbolcu, "Prekazi vurdu, gol oldu" kitabı için yarın Beşiktaş Kırmızı Kitap Evi'nde, 10 Mart Pazar günü Akasya AVM'de, 11 Mart Pazartesi günü ise Vadi İstanbul'da saat 16.00'da imza günlerine katılacak.

(AA/FG)

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