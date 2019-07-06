Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, 27 MAYIS'TA BAŞLAYAN PENÇE HAREKATI'NDA BUGÜNE KADAR 61 PKK'LI TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ AÇIKLANDI - SIĞINAKLARDA, 18 AK-47 PİYADE TÜFEĞİ, 11 BİN 958 AK-47 MÜHİMMATI, 3 RPG-7 ROKETATAR, 1 DOÇKA UÇAKSAVAR MAKİNELİ TÜFEĞİ, 4 BİN 364 BİXİ MÜHİMMATI, 24 EL BOMBASI, 3 BİN 362 KİLOGRAM PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILAN AMONYUM NİTRAT VE EYP YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER İLE ÇOK MİKTARDA YAŞAM MALZEMESİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek teker teker imha ediliyor.

Harekatta bugüne kadar 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) sayısı da 110 oldu.



Ayrıca PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda,18 AK-47 piyade tüfeği, 11 bin 958 AK-47 mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 4 bin 364 Bixi mühimmatı, 24 el bombası, 3 bin 362 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

