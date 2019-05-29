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Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:02
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe harekatının yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, gece icra edilen hava hücum harekatıyla bölgeye indirilen komando birliklerinin, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edildi. 

Daha önce bölücü terör örgütünce yerleştirilmiş mayın ve EYP'lerin etkisiz hale getirilerek, tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği bildirilen açıklamada, operasyonda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekatla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınakların imha edildiği vurgulanan açıklamada, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

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Öte yandan harekat kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlere ait 8 bölmeli sığınakta EYP malzemeleri, tuzaklı EYP'ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler imha edildi.

Öte yandan harekat kapsamında, PKK'lı teröristlere ait 5 mağara ve sığınakta 400 metre EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka uçaksavar mermisi, çeşitli çapta11 havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi de imha edildi.

Son Güncelleme: 29.05.2019 10:44
Anahtar Kelimeler:
Pençe Harekatı
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