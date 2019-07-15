banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
259.677
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.0963
EURO
6.4543
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Çorap içinde uyuşturucu
ÇORAP İÇİNDE UYUŞTURUCU
Kundakçıya 5 yıl hapis
KUNDAKÇIYA 5 YIL HAPİS
Bilişim Suçları Yasası şart!
BİLİŞİM SUÇLARI YASASI ŞART!
banner306

Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:42
Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-2 Harekâtında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.

banner317
Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu..Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son Güncelleme: 15.07.2019 11:45
Anahtar Kelimeler:
Pençe Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz Telefon Diplomasisi Sürüyor...çavuşoğlu Mogherini İle Telefonda Görüştü
Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz Telefon Diplomasisi Sürüyor...çavuşoğlu Mogherini İle Telefonda Görüştü
15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı...
15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı...
Bahçeli: “Doğu Akdeniz'e sırt dönmek, vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek“
Bahçeli: “Doğu Akdeniz'e sırt dönmek, vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek“
S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
Bu da Zeynepbank vurgunu!
Bu da Zeynepbank vurgunu!
Erdoğan: “ Kıbrıs'ta yaşayan Rum ve Türklerin haklarını savunma noktasında söz hakkına sahibiz.”
Erdoğan: “ Kıbrıs'ta yaşayan Rum ve Türklerin haklarını savunma noktasında söz hakkına sahibiz.”
Bugün 15 Temmuz, darbe girişiminin üçüncü yıldönümü
Bugün 15 Temmuz, darbe girişiminin üçüncü yıldönümü
Erdoğan: “Gemilerimiz Doğu Akdeniz'de... Koparılan kıyametler bizi ilgilendirmiyor... İşimize bakıyoruz“
Erdoğan: “Gemilerimiz Doğu Akdeniz'de... Koparılan kıyametler bizi ilgilendirmiyor... İşimize bakıyoruz“
Çavuşoğlu: “Rumlar işbirliği yapmazsa Türkiye'nin faaliyetleri sürecek”
Çavuşoğlu: “Rumlar işbirliği yapmazsa Türkiye'nin faaliyetleri sürecek”
Bahçeli: “Türkiye'nin hak ve çıkarlarını gasp etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir”
Bahçeli: “Türkiye'nin hak ve çıkarlarını gasp etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim