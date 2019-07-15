Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-2 Harekâtında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu..Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.