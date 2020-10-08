Özhaseki: “Kıbrıs Türkü'nün çok haklı mücadelesinde biz yanındayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Kıbrıs'ta devam eden, Kıbrıs Türkü'nün çok haklı mücadelesinde biz yanındayız." dedi.

Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Siz ne kadar güçlüyseniz, o kadar haklarınızı korursunuz ve bu milleti temsil edersiniz." dedi.

Özhaseki, partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yakın coğrafyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sözde "öz yönetim" ilanlarını, FETÖ'nün hain darbe girişimini hatırlatan Özhaseki, bunların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Bugün verilen mücadelenin Suriye'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de devam ettiğine işaret eden Özhaseki, "Azerbaycan'da devam ediyor. Şimdi de Kıbrıs'ta devam eden, Kıbrıs Türkü'nün çok haklı mücadelesinde biz yanındayız. Hiç kimse şunu aklından çıkarmasın, bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Siz ne kadar güçlüyseniz, o kadar haklarınızı korursunuz ve bu milleti temsil edersiniz." ifadesinde bulundu.

Özhaseki, AK Parti'nin 20 yılda girdiği her seçimde birinci olduğuna dikkat çekti, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Bizim gibi 20 yıldır girdiği her seçimde hem yerelde hem de genelde birinci olan parti yok. Peki bunun sebebi nedir? Sebebi çok basittir ama yapması da çok zordur. Bir, zihniyet lazım. Samimiyet lazım, dürüstlük lazım. Yani bir belediye başkanının 'bu ihaleyi kim alacak?' diye merak etmemesi lazım. Alan kişinin 'Bu işi adam gibi yapar mı?' diye bakması lazım. AK Partili belediyelerimiz o şekilde iyi niyetle, tevazu ile işi götürmeye devam ediyorlar. İkincisi çalışmak, çok çalışıyoruz. Emin olun tüm belediye başkanı arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyorlar. Nefes bile almıyorlar."

"BATI SINIFTA KALDI, İNSANLAR NEFESSİZ KALIP BOĞULARAK ÖLDÜ"



Özhaseki, yeni tip koronavirüs salgınına da değindi.Tüm dünyanın koronavirüs salgınından etkilendiğine işaret eden Özhaseki, "Sadece bizim değil bütün dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir ortam doğdu. Dünyadaki tüm mikropları toplasanız 2 gram etmiyor ama milyonlarca insana bir düzen verdi. Herkese çeki düzen verdi ve kendine getirdi. 'Büyük devletim' diyenler bile perişan oldu." diye konuştu.Türkiye'nin bu süreci başarıyla yönettiğini ifade eden Özhaseki, şunları dile getirdi:"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu pandemi sürecini en iyi şekilde yöneten ülke, ülke olma sıfatını kazandı. Yurt dışındaki muhattaplarımız kimler ise hepsinin bu şekilde sözleri var. Bu bizim taraflı olarak değerlendirmemiz değil. Şehir hastanelerimizdeki hizmeti herkes görüyor. Bir vatandaşımız düştüğünde biliyor ki teknik imkanlar neyse, tıp nereye gelmişse en son teknoloji kendisi için bedelsiz olarak kullanılıyor. Amerika'da bir vatandaş tedavi için gidecek olsa 30 bin dolardan aşağıya harcamıyor. Batı, gerek İspanya, gerek İtalya, gerek İngiltere benzer birçok ülkeyi sayabiliriz, bu konuda sınıfta kaldılar. Huzurevlerine yetişemediler toplu ölümler oldu. İnsanlar inleyerek öldü, nefessiz kalıp boğularak öldüler. Toplu mezarlar açarak onları güya kapatmaya çalıştılar."“SALGIN DÖNEMİNDE BAZI BELEDİYELER SİYASİ NEMALANMA PEŞİNE KOŞTU"

AK Partili belediyelerin bu süreçte devletin bir parçası gibi hareket ettiğini anlatan Özhaseki, "Belediyelerimiz, valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla beraber hareket ediyorlar. Birincisi, bu çok önemli. devlet nihayetinde bir bütündür. Vatandaşına hizmet için vardır. Belediye başkanı arkadaşlarımız da bu işin bir parçası olarak müthiş şekilde hizmet ettiler." diye konuştu.

Araçlarını tahsis eden, imkanlarını paylaşan, erzak temin eden AK Partili belediyelerin bu konuda çok başarılı olduklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Evlerde ne ihtiyaç varsa götürdü. Çiftçi amcanın tarlasına yardım götüren bizim belediyelerimiz oldu. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bazı belediyeler ise bunu istismar edip, sanki devletin bir parçası değil de ayrı bir kurummuş gibi hareket ederek, oradan bir siyasi nemalanma peşinde koşarak çalışmaları baltaladılar. Yardım etme konusunda bile belediyelerin nasıl bağış alacağı çok net belli iken ve onlarca yıldır uygulanırken kampanyalar düzenleyerek belediyeler adına vatandaştan para toplamaya çalıştılar. Garip bir şey. Hayretler içinde izliyorum. Burada müthiş bir şekilde milletçe mücadele varken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu iş sürdürülürken ayrı baş tutmanın ne alemi var?"

