banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Antikor testi furyası
Antikor testi furyası
Özel sektöre sendika ayıbı
Özel sektöre sendika ayıbı
Vefa borcu ödemek ne demektir?
Vefa borcu ödemek ne demektir?
banner376

Özel eğitimli köpek “Zippo“ Kovid-19 virüsünü kokudan tespit ediyor

Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğince, maskedeki kokudan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tespit edebilen

17 Mart 2021 Çarşamba 18:00
Özel eğitimli köpek “Zippo“ Kovid-19 virüsünü kokudan tespit ediyor
banner337
banner395

Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğince, maskedeki kokudan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tespit edebilen "Kovid-19 dedektör köpeği" yetiştirildi.

"Medikal Dedektör Köpeklerin SARS-CoV-2 Teşhisinde Kullanılmaları" başlıklı araştırma projesi, Ankara Canine College Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki programda tanıtıldı.

Araştırma kapsamında 1,5 ay eğitim verilen "Zippo" isimli köpeğin, Kovid-19 virüsü bulunan maskeyi tespit etmesi sağlandı.

Merkezdeki bir odada, üstü delikli 9 kutudan birine Kovid-19'lu hastanın maskesi kapağı açık şişede bırakıldı. "Zippo" isimli eğitimli köpek, kutuları koklamasının ardından maskenin bulunduğu kutuya odaklandı.

"5 KURUMUN DESTEĞİYLE MULTİDİSİPLİNER BİR ÇALIŞMA ŞEKLİNDE BU FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

banner341
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, uygulamanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinde tedavi yöntemi noktasında aşı ve ilaçla ilgili yaklaşımların bulunduğunu belirtti.

"HAVAALANI VE SINIR BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİR"

Ankara Canine College Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Görevlisi Tarkan Özvardar ise teorik bilginin paylaşılması halinde eğitimli köpeklerin havaalanı ve sınır bölgelerinde Kovid-19 tespiti çalışmalarında yer alabileceğini bildirdi.

Teorik bilginin geliştirilmesi ve köpeğin eğitiminin 3 ayda yapıldığını anlatan Özvardar, şöyle devam etti:

"Bu köpek, daha önce dedektör köpek çalışmaları konusunda hiçbir çalışmada yer almadı. Burada ispat etmek istediğimiz, hiçbir teknolojik alet köpek burnunu yakalayamaz. Biliyorsunuz PCR testlerinin doğruluk oranları yüzde 56'larda. Hızlı testler zaten çok düşük, güvenilir değil, ama biz ortalama yüzde 97'yi yakaladık köpekle birlikte. Hiçbir teknoloji köpeğin burnunu yakalayamaz. Bizim ispat etmek istediğimiz buydu ve çok önemli olan nokta bilimsel altyapılı bir çalışma olması."

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2021 18:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ford'dan Türkiye'ye 2 milyar euroluk elektrikli araç yatırımı
Ford'dan Türkiye'ye 2 milyar euroluk elektrikli araç yatırımı
Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 749 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı 71 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 749 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı 71 kişi hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: “Artık somut adım atma zamanı”
Çavuşoğlu: “Artık somut adım atma zamanı”
Türkiye'de 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
İstiklal Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla yaya girişine kapatılıyor
İstiklal Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla yaya girişine kapatılıyor
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Türkiye'de 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan ekonomik reform paketini açıkladı
Erdoğan ekonomik reform paketini açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim