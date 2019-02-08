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Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

08 Şubat 2019 Cuma 08:09
Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

59 yaşındaki ünlü oyuncu Yalçın Menteş, yaklaşık 12 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 30 yıldır diyabet hastası olan ve 12 Nisan 2013'te damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağını dizi üzerinden kaybeden Menteş, akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Menteş, 1 Nisan 1960'ta İzmir Tire'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan Menteş, profesyonel olarak oyunculuğa 1977'de "Darılmaca Yok" adlı tiyatro oyunu ile başladı.

Menteş, tiyatrodan sonra televizyon sektörüne adım atarak, 1996'da ATV ekranlarında yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" adlı dizide Mehmet Ali Erbil'le birlikte başrolde yer aldı.

Burada canlandırdığı "Saffet" karakteri ile izleyicilerin beğenisini toplayan Menteş, daha sonra 1999'da Star TV'de yayınlanan "Çarli" adlı dizinin yanı sıra "Hayvanlara Dokunduk", "Cennet Mahallesi", "Akasya Durağı", "Yalancı Romantik" ve "Sevda Tepesi" yapımlarında rol aldı.

İzmir'de 45 kişilik kadroyla 1983'te bir cep tiyatrosu kuran ünlü oyuncu, daha sonra İstanbul'a yerleşerek, TRT'de bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırladı.

Aynı zamanda bir reklam ajansı kuran Menteş, bir dönem oyunculuğu bırakarak İzmir'de muhasebeci olarak görev yaptı.

Tiyatro çalışmaları çerçevesinde 1995'te "Dikkat Yalçın Menteş" adlı tek kişilik bir oyun sahneleyen Menteş, "Türk Büyükleri Ansiklopedisi"nden etkilenerek 1998'de "100 Ünlü Yüz" adlı bir oyun hazırladı ve Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Ünlü oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar şöyle:

"Konuşan Törki (1999)", "Bir Millet Eğleniyor (2001)", "Yolluk (2008)", "Eros Pansiyon (2009), "Yiyoz, İçiyoz, Ödeyemiyoz (2009)", "Yalancı Romantik (2005)", "Sevda Tepesi (2005)", "İnadım İnat (2005)", "Akasya Durağı (2011)"

Son Güncelleme: 08.02.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
Yalçın Menteş
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