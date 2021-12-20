Oyuncu Sezai Aydın vefat etti

"Ayı Yogi", "Rambo", "Rocky", "Bill Cosby", "Obelix", "Joe Dalton", "Shrek" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakterleri seslendirmesi ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu, bir süredir tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak, birçok yapımda rol aldı.

Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını sunan Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

"Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi, sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.